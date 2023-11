Kisha e Anglisë mbështet shërbimet për çiftet homoseksuale

Çiftet homoseksuale do të mund të kenë shërbime të veçanta bekimi në famullitë e Kishës së Anglisë për herë të parë.

Shërbimet, megjithëse nuk janë dasma zyrtare, do të mund të përfshijnë mbajtjen e unazave, lutjet, konfeti dhe një bekim nga prifti.

Mësimi zyrtar i Kishës së Anglisë është se martesa ndodh vetëm midis një burri dhe një gruaje, shkruan BBC.

Në fillim të këtij viti, peshkopët refuzuan të mbështesin një ndryshim në mësim, i cili do t’i lejonte priftërinjtë të martonin çifte të të njëjtit seks, por thanë se do të lejonin lutjet e bekimeve për njerëzit në marrëdhënie homoseksuale si pjesë e shërbimeve më të gjera.

Mendohej se miratimi për shërbime të pavarura mund të mos vinte për më shumë se një vit nga tani.

Por votimi i së mërkurës, i cili kaloi ngushtë në Sinodin e Përgjithshëm, organin legjislativ të Kishës, do të thotë se shërbimet e dallueshme të bekimit mund të lejohen tani.

Ndërsa nuk ka një afat kohor të caktuar për fillimin e shërbimeve të përkohshme provë, kuptohet se këto mund të autorizohen në javët e ardhshme me shërbimet e para në vitin e ri.

Peshkopi i Oksfordit, Rt Rev Stephen Croft, i cili ka bërë fushatë për një ndryshim në qëndrimin e Kishës, tha se ishte “i kënaqur”.

Duke vënë në dukje se shërbimet nuk do të ishin dasma zyrtare, ai shtoi: “Shpresoj se do të ketë një gëzim dhe pohim të ngjashëm dhe ata që vijnë për të marrë këto lutje do të ndihen plotësisht të mirëpritur në jetën e kishës.”

Qëndrimi zyrtar i Kishës së Anglisë për martesën është në kundërshtim me ekuivalentin e saj anglikan në Skoci, Kishën Episkopale Skoceze, dhe Kishën Presbiteriane të Skocisë, të cilat lejojnë dasma të të njëjtit seks.

Kisha Anglikane në Uells ka ofruar një shërbim të autorizuar bekimi për çiftet homoseksuale, por nuk lejon dasma të të njëjtit seks në kishë.

Jayne Ozanne, një aktiviste e shquar LGBT që ulet në Sinodin e Përgjithshëm të Kishës së Anglisë, bëri thirrje që Kisha të ndryshojë pozicionin e saj për të lejuar çiftet homoseksuale të martohen.

“Kisha e Anglisë mbetet thellësisht homofobike, çfarëdo që të thonë peshkopët dhe kryepeshkopët,” tha ajo.

“Kam frikë se një pjesë e madhe e kombit do ta gjykojë Kishën e Anglisë si abuzive, hipokrite dhe mosdashurore, ata, për fat të keq, kanë të drejtë.”

Revd Canon John Dunnett, drejtor kombëtar i Këshillit Ungjillor të Kishës së Anglisë, tha se ndihej “i pikëlluar” nga vendimi.

“Kjo do të copëtojë kongregacionet lokale të famullisë, do të dëmtojë marrëdhëniet midis një numri të madh klerikësh dhe peshkopëve të tyre dhe do të bëjë që kishat nëpër dioqeza të ndjehen sikur barinjtë e tyre i kanë braktisur,” tha ai.