Mjekët japin zgjidhje, shpiket ilaçi që bllokon kancerin e zorrës së trashë

Një lajm i mirë vjen nga fusha e mjekësisë. Shumë shpejt pritet të dalë në shitje ilaçi që vepron në qelizat burimore të tumorit. Rezultatet e para pozitive, për momentin, janë vërejtur në eksperimentet në minj, por studiuesit kanë shpresa shumë të mira se së shpejti do të funksionojë edhe te njerëzit.

Si funksionon

Gjuha është padyshim shumë komplekse, por është një antitrup (Mcla-158) që kompania holandeze Meruscon e ka quajtur “Petosemtamab”, i aftë të bllokojë përhapjen e tumorit në organe të tjera dhe të ngadalësojë rritjen e tij tek minjtë ku ata ishin implantuar. Qelizat kancerogjene nga pacientët me kancer të zorrës së trashë. Siç raportohet nga Il Messaggero , ato që quhen ” organoidë ” mund të përdoren në të ardhmen”për të zhvilluar ilaçe të reja kundër kancerit. Këto” organoide “janë disa mostra të marra nga pacientët, të aftë për të imitojnë sjelljen e tumorit në laborator.

Rëndësia e AI

Studiuesit spanjollë që arritën në zbulimin e antitrupit MCLA-158, për herë të parë, përdorën një biobankë organoide nga pacientët me kancer. Ilaçi do të ishte gjithashtu i sigurt, pasi është 44% më efektiv me një reduktim të rrezikut të gabimeve diagnostikuese.

Kanceri i zorrës së trashë është shkaku i dytë kryesor i vdekjeve nga kanceri në Itali dhe deri më sot, mjeti më i mirë për diagnozën e saktë të tij është kolonoskopia.