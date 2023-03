Këto ushqime që konsumoni po ju bëjnë të ndiheni të lodhur

Ushqimet që hani, madje edhe ato shumë të shëndetshme, apo disa pije mund të jenë një arsye pse ndiheni të lodhur dhe të rraskapitur.

Ekspertët thonë se ushqimet dhe pijet ushqyese ofrojnë energjinë që ju nevojitet për të qëndruar aktiv dhe për të bërë gjërat që doni. E megjithatë, ka disa gjëra që mund të shterojnë energjinë tuaj.

4 gjërat që hani që ju bëjnë të lodhur dhe të rraskapitur

1. Frutat dhe perimet

Po, frutat dhe perimet janë të shkëlqyera për ju, por ato janë gjithashtu të ulëta në kalori, dhe mos ngrënia e ushqimeve të mjaftueshme me kalori si bishtajore, drithërat, arrat dhe proteinat pa yndyrë mund të ju shterojnë energjinë. Një studim i botuar në Nutrients zbuloi se ngrënia e vazhdueshme e ushqimeve me pak kalori mund të çojë në humbje peshe, mangësi ushqyese dhe mungesë energjie.

“Ngrënia e ushqimeve me volum të lartë që kanë pak kalori mund t’ju bëjë të ndiheni të lodhur sepse jeni duke u ngopur fizikisht, por nuk i jepni trupit tuaj energjinë që i nevojitet”, thotë dietologia Kelsey Kunik, RDN, për BestLife. “Shumë ushqime me volum të lartë dhe me pak kalori, të tilla si zarzavate me gjethe, brokoli dhe perime të tjera me pak niseshte, madje edhe ushqime si kokoshkat, kanë shumë volum, por jo kalori të mjaftueshme për t’ju dhënë energji”.

2. Pije me sheqer

Nuk është sekret që sheqernat e shtuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Sheqernat e shtuara që gjenden në çdo gjë, nga drithërat dhe lëngjet e mëngjesit te ëmbëlsirat dhe pijet joalkoolike rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike si sëmundjet e zemrës, diabeti, obeziteti, presioni i lartë i gjakut, rënia e aftësive njohëse dhe kanceri.

Për më tepër, sheqernat e shtuara mund të shkaktojnë lodhje për shkak të ndikimit të tyre negativ në cilësinë e gjumit, sipas një studimi të vitit 2022 të botuar në The American Journal of Lifestyle Medicine. Studiuesit rekomandojnë që sheqernat e shtuara të përbëjnë jo më shumë se 10% të marrjes ditore të kalorive për një shëndet optimal.

3. Ëmbëlsira

Kur jeni të uritur, është joshëse të rrëmbesh diçka të garantuar të shijshme, si një kifle ose qumështor. Megjithatë, këto produkte të pjekura janë të larta në sheqerna të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara dhe nuk kanë vlera ushqyese si proteina, fibra dhe yndyra. Si rezultat, ngrënia e tyre do të shkaktojë një rritje të përkohshme të sheqerit në gjak përpara një përplasjeje të mëvonshme të energjisë, duke ju lënë të ndiheni të lodhur dhe me pak energji.

“Mallrat e pjekura të përpunuara si kiflet, ëmbëlsirat dhe biskotat zakonisht janë të pasura me miell të rafinuar dhe sheqer të shtuar ndërsa kanë pak proteina”, shpjegon Kunik. “Shumë sheqer dhe karbohidrate të përpunuara pa proteina dhe fibra për të ndihmuar në ngadalësimin e tretjes së atij sheqeri çon në një rritje të energjisë, e cila mund t’ju bëjë të ndiheni mirë për rreth një orë, por pas kësaj, vjen lodhja”.

4. Pije energjike

Shikoni në frigorifer pothuajse në çdo dyqan komoditeti apo supermarket dhe do të shihni shumë produkte të pijeve energjike që pretendojnë se ju mbajnë zgjuar. Megjithatë, këto janë vetëm taktika të zgjuara marketingu. Shumica e pijeve energjike janë të pasura me kafeinë. Hulumtimet tregojnë se konsumimi i tepërt i pijeve energjike mund të dëmtojë cilësinë e gjumit, të çojë në lodhje dhe të shkaktojë shqetësime të energjisë.

“Ndërsa kafeina dihet se rrit energjinë tuaj, shumë prej saj mund të çojë në lodhje. Përveç prishjes së gjumit, studiuesit thonë se shumë kafeinë mund të çojë në lodhje të tepruar ditën tjetër”, thotë Kunik. /albeu.com