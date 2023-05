A janë zëvendësuesit e mishit me bazë bimore më të mirë se mishi i zakonshëm?

Disponueshmëria e ushqimeve me bazë proteina bimore, si zëvendësuesit e mishit, është rritur në mënyrë dramatike vitet e fundit, pasi vegjetarianizmi ka një gjurmë të vogël mjedisore dhe shoqërohet me përfitime shëndetësore si zvogëlimi i rrezikut të diabetit dhe sëmundjeve të zemrës.

Sipas hulumtimeve të reja, zëvendësuesit e mishit me bazë bimore janë në fakt më të shëndetshëm. Në veçanti, hulumtimi i financuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit i SHBA-së zbuloi se mishi i imituar është një burim i mirë i fibrave, folatit dhe hekurit, ndërsa përmban më pak yndyrë të ngopur se mishi i grirë. Megjithatë, sipas studiuesve, ato përmbajnë disa proteina, zink dhe vitaminë B12 dhe pak kripë.

Drejtuesja e studimit Dr. Liza Harnack, raporton në bhg.com, se shkëmbimi i mishit të grirë me alternativa është gjithmonë më i shëndetshëm, por siç shpjegoi ajo duhet t’u përshtatet qëllimeve dhe nevojave të secilit individ. Për shembull, nëse një person dëshiron të kufizojë natriumin për shkak të presionit të lartë të gjakut, ai duhet të shmangë produktet me natrium të shtuar, nëse po vëzhgon marrjen e tij të yndyrave të ngopura për arsye kardiovaskulare, duhet të lexojë etiketën e produktit sepse disa zëvendësues të viçit përmbajnë po aq yndyrë të ngopur si vetë viçi. Prandaj, megjithëse produktet me bazë bimore janë gjithmonë më të shëndetshme, konsumatorët duhet patjetër të lexojnë etiketën e tyre dhe të blejnë vetëm ato që u përshtaten nevojave të tyre.

Ekipi i Dr. Harnack, përdori bazën e të dhënave të Universitetit të Minesotës me 37 produkte alternative të viçit nga nëntë kompani ushqimore, duke renditur përmbajtjen e tyre ushqyese. Pas analizimit të të dhënave të tyre, studiuesit zbuluan se produktet me bazë bimore janë alternativa të shëndetshme ndaj mishit të viçit, me Dr. Harnack duke shprehur shpresën e saj se prodhuesit do t’i bëjnë ato edhe më të shëndetshme duke e mbajtur kripën sa më të ulët të jetë e mundur.

“Kompanitë e produkteve alternative duhet të përmirësojnë vlerën ushqyese dhe cilësinë e produkteve të tyre, veçanërisht në raport me sasinë e kripës që përdorin, duke e mbajtur atë sa më të ulët”, tha ajo.

Samantha Heller, një nutricioniste në NYU Langone Health në Nju Jork, pas rishikimit të gjetjeve të studimit, kujtoi se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka klasifikuar mishrat e përpunuar (delikate, proshutë dhe salcice) si potencialisht kancerogjene, ashtu si mishi i kuq (viçi, qengji, viçi. dhe derri), për shkak të përpunimit të cilit i nënshtrohen dhe përbërjeve të krijuara si gjatë përpunimit ashtu edhe gjatë gatimit. Siç tha ajo, “Kufizimi i konsumit të mishit të kuq dhe produkteve të përpunuara redukton ndjeshëm marrjen e yndyrave të ngopura, gjë që ul rrezikun e kancerit. Pra, duke u larguar nga mishi, sa më pak ushqim të përpunuar të konsumojë një person, aq më mirë është për shëndetin e tij”.

Në fund, ajo theksoi se në përgjithësi, ushqimet integrale janë më të shëndetshme dhe mund të jenë zëvendësues të denjë për mishin, bulmetin, shpendët etj. Nëse dieta juaj është përgjithësisht e pasur me produkte bimore dhe e ekuilibruar, mund të mbulojë nevojat ushqyese të trupit tuaj.