Këto shenja të Horoskopit do të bënin gjithçka për dashurinë

Shenjat e horoskopit, të cilat do t’i analizojmë më poshtë, kur bien në dashuri, janë të afta për gjithçka, edhe nëse nuk e tregojnë. Ata mund të shkojnë në ekstreme dhe të largohen me të në shumë mënyra. Ata do të bënin gjithçka për dashurinë e tyre dhe nuk do të hezitonin asnjë minutë. Le të shohim se për cilat tre shenja po flasim dhe t’i analizojmë ato:

DEMI

Kur Demi “ngec”, “ngec” dhe nuk mund ta shpëtojë më asgjë. Ai është një person thellësisht emocional që bie në dashuri me gjithë qenien e tij. Ai nuk dashurohet shpesh dhe me askënd. Kjo është arsyeja pse dashuria e godet fort ndonjëherë. Pra, Demi, përveç gjithçkaje tjetër, është këmbëngulës. Ai nuk mund të pranojë që nuk do të ketë atë që do. Ai do të bëjë gjithçka që është e mundur për ta marrë dhe nuk ka sesi të ndalet derisa të marrë dashurinë që mendon se e meriton. Ai nuk do të humbasë dashurinë e jetës së tij ose nuk do ta lërë të shkojë ashtu pa ‘luftë’.

Gaforrja

Gabimi që bëjnë të gjithë me Gaforren, është se e nënvlerësojnë atë. E konsiderojnë të përulur dhe të padëmshëm, ndërsa gjërat nuk janë aspak të tilla. Ajo është padyshim një person i ëmbël dhe përgjithësisht i ulët në jetën e tij, por kur e vendos mendjen për diçka, asgjë dhe askush nuk mund t’ia kthejë. Gaforrja bie thellë në dashuri. Për dashurinë ajo do të bënte gjithçka. Ajo do kalonte të gjitha kufijtë dhe shkonte në ekstreme për të pasur pranë vetes personin që i dëshiron zemra. Ajo është këmbëngulëse, me opinion dhe nuk do të ndalet derisa historia e saj e dashurisë të ketë një fund të lumtur.

AKREPI

Nuk mendojmë se Akrepi ka nevojë për shumë prezantim. Në fund të fundit, reputacioni i tij i paraprin. Ajo që keni dëgjuar për të ka shumë të vërteta. Akrepi është posesiv dhe obsesiv. Ai nuk e merr jo si përgjigje dhe do të bëjë gjithçka për të pasur në jetën e tij personin që do. Ai do shkonte në ekstreme për dashurinë e tij, t’i kapërcente ato dhe pastaj të vazhdonte… edhe më tej. Ai është i aftë për çdo gjë dhe emocioni e “verbon” dhe nuk e lë të shohë qartë. E drejtë apo e gabuar, atij nuk i intereson, për sa kohë që merr atë që do.