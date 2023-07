Kërkesa për arrestimin e Ahmetajt, Ngjela: SPAK së shpejti do të godasë djathtas

Kërkesa e SPAK për arrestimin e Arben Ahmetajt, i cili është në hetim për tre vepra penale, ka trauzra ujërat e politikës në vendin tonë.

Avokati Spartak Ngjela deklaroi sot se së shpejti SPAK do të godasë djathtas.

Ai tha për Report Tv se ka ardhur koha që SPAK të godasë edhe djathtas, e shtoi se nëse ecën me këtë doktrinë, pra me goditjen e rangjeve të larta të politikës, shumë shpejt do të ketë edhe nga radhët e opozitës që do të bien në rrjetën e SPAK.

Ngjela: Nëse SPAK është në lartësinë e duhur nëse rezulton se është korrupsion është një hap para në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. 98% janë deputetë. Si të jesh ministër si të jesh deputet ngarkesa juridike është e njëjta gjë. Problemi është shumë i thjeshtë të shikojmë si do të të ecin ngjarjet në lidhje me këtë arrest. Patjetër që do të shkohet dhe djathtas. Kur fillon lufta kundër një krimi që është bërë fenomen i një qeverie qoftë dhe korrupsioni fillohet nga pushteti. SPAK nuk mund ta fillojë nga opozita, por nga pushteti, deri tani jemi majtas. Pra ka filluar majtas, tani majtas u ngrit dhe më tepër rangu. Pyetja që bëhet është do të shkojë djathtas, mendoj se ka ardhur koha. Doktrina është e Bonapartit ai filloi majtas, pastaj i ra fisnikërisë. E ka hapur doktrinën tani dhe në shikojmë që SPAK-u po ecën me këtë të doktrinë, procesi për goditjen e rangjeve të larta të politikës.