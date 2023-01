Katër truke për fotot dhe videot më epike të shkrepura natën

Kontenti që ndajmë në rrjetet sociale, mënyra se si shprehim veten, tregon shumë për gjithësecilin prej nesh, pasionet tona e jo vetëm. Qëllimi është të shkrepim foton ideale në vendin e duhur e momentin e duhur, e ky i fundit shpesh lidhet me ndriçimin apo shkëlqimin e diellit. Por pse të kufizohemi nga drita për të shkrepur foton më të bukur? Me një smartphone të thjeshtë, do të ishte nje problem, por me pajisjet e serisë S22, që çojnë në një tjetër nivel kreativitetin dhe aftësinë për të shprehur veten, fotot dhe videot e shkrepura nën dritën e hënës nuk janë problem.

Gjeni spotin më #instagrammable dhe mos u shqetësoni për ndriçimin

Nëse keni gjetur vendin e duhur ku do të realizoni foton ideale për Instagram, mos u shqetësoni për dritën. Në dizejnimin e pajisjeve më të fundit të serisë S, Samsung erdhi me kapacitet novator kamerash që funksionojnë ditën e natën, të mundësuara nga performanca më e mirë celulare deri më tani. Me veçoritë e reja revolucionare të Nightography të serisë Galaxy S22 – si sensori 23% më i madh në krahasim me S21 & S21+ dhe teknologjia Adaptive Pixel – kamera juaj është projektuar për të kapur më shumë dritë, për të nxjerrë në pah detajet dhe ngjyrat që e bëjnë përmbajtjen tuaj të shkëlqejë, edhe në errësirë.

Portretet nën dritën e hënës janë epike

Nëse gjatë ditës çdo detaj rrëzëllen nga shkëlqimi i dritës, fotot e natës janë të veshura pakëz me mister. Me ndriçim të ulët falë përmirësimeve revolucionare në kamerën e pasme dhe në kamerën e përparme, secila prej tyre kap më shumë dritë për ngjyra të jashtëzakonshme dhe për detaje. Në këtë mënyrë mund të perfeksiononi modalitetin e portretit me dritat e ulura. Galaxy S22 dhe S22+ janë të pajisura me teknologjinë më të fundit AI të Samsung që i çon fotot tuaja në një nivel tjetër. Me AI Stereo Depth Map-in e ri është e lehtë se asnjëherë të shkrepësh fotografi të përsosura ‘portret’ . Portretet tuaja do të duken më mirë se kurrë.

Jepi ngjyra jetës tënde të natës me #nightography

Jeta e natës është po aq me drita e adrenalinë sa ajo nën dritën e diellit, por deri më tani nuk ishte krijuar nje aparat celular për të kapur momentet e mbrëmjes dhe ngjyrat e gjalla të jetës së natës. Veçoritë e avancuara të Nightography janë të disponueshme në të gjithë familjen e pajisjeve S22 dhe ju lejojnë të kapni video të qarta dhe të pastra si në kamerën e përparme ashtu edhe në atë të pasme. Sensori i madh i pikselëve zmadhon pikselët për të tërhequr dritë, ndërsa xhami jashtëzakonisht i qartë zbut shkëlqimin e lenteve – të gjitha këto për të bërë që fotografitë dhe videot e shkrepura gjatë natës të dalin të qarta ashtu si ditën.