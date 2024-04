Jozefina Topalli: Nuk na falet nëse s’reagojmë! Surreale të dëgjosh kryetarin e opozitës nga dritarja

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli, në një takim me demokratët në Rrëshen u shpreh se jetojmë në republikën e gratitjes së të ardhurave me djersë të taksave qytetarëve shqiptarë.

Gjatë fjalës së sajë ajo u ndal dhe te arresti në shtëpi i Sali Berishës, teksa tha se është në këtë situatë për shkak të një procesi politik.

Ndër të tjera Topalli tha se ky regjim shembet vetëm nëse janë të vërtetë dhe të bashkuar me njëri-tjetrin.

“Mirëmbrëma të gjithëve, ky takim bëhet në një moment shumë specifik të zhvillimeve të këtyre tre dekadave. Them specifik, se siç do shqiptar tjetër, ndiqni politikën në detaj, por edhe nëse nuk e ndiqni, e ndjeni atë që ndodh në vendin tonë.

Vendi ynë është në emergjencë dhe ne nuk na falet nëse nuk reagojmë. Jetojmë në republikën e 5D-ve, ku kryetari i Tiranës është biznesmeni më i pasur në Tiranë, jetojmë në qeverisjen e ministrave investitorë strategjikë dhe drejtorëve që kanë status special. Ne jetojmë jo në republikën e korrupsionit apo vjedhjes, por grabitjes para syve tanë të të ardhurave me djersë të taksave qytetarëve.

Jetojmë në vendin ku vetëm nga 2019-2023, kanë ik 93 mijë të rinj. Jetojmë në një vend ku INSTAT nuk jep përgjigje se sa shqiptarë jetojmë në Shqipëri.

Pyetja është se nga cili pushtues janë përzënë të rinjtë, familjet, shtresa e mesme, ajo që bën ekuilibrin e jetës sociale.

Jetojmë në një vend ku Tirana nuk ka teatër, muze, teatër kukullash. Jemi popullsia që plakemi dy herë më shpejt se vendet e tjera të botës.

Ku jemi sot? Jemi vendi ku importet fluturojnë ndërsa bujqësia dhe blegtoria janë në pikiatë. Jemi vend ku në listë jemi zhytur në fund me të dhënat e arsimit.

A ka zhvillim nëse nuk risim cilësinë e arsimit.

Jetojmë në vendin ku kryetari i opozitës është i arrestuar me një proces politik. Një proces që na turpëron secilin prej nesh, që fillon me padinë e Taulant Ballës dhe vazhdon me marrje vendimi në ditëlindjen e Sali Berishës.

Duhet të kesh një urrejtje të pakontrolluar që të bësh të tilla vendime dhe të merret masa arrestimit në natën e vitit të ri. Edhe në luftëra bëjnë armëpushim kur ka festa, por në shoqëritë e civilizuara nuk mund të ndodhë që të mos reagojë kur kryetari i opozitës të arrestohet me proces politik.

Për çfarë sistem drejtësie flasim? Në një vend ku nuk ka drejtësia, qeveria kthehet në një bandë hajdutësh të pandalshëm. Jemi kthyer në një shtet ku kanë rënë të gjitha kolonat. Jetojmë në vendin ku kriminelët vendosin kamera për të kontrolluar policinë dhe drejtuesit më të mëdhenj të policisë janë bashkëpunëtorët më të ngushtë të vrasësve.

Është iluzive të mendosh se mund të votosh në një vend ku krimi dhe korrupsioni janë simbioza më e fortë në qeverisje.

Ka vetëm një zgjidhje, që e bëjnë shqiptarët. Ashtu siç rezistojnë atje në rrugën ku jeton Sali Berisha, duhet të mbushim bulevardin si më 20 shkurt. Është surreale të dëgjosh kryetarin e opozitës nga dritarja të na japë zemër të gjithëve.

Ky regjim mund të shembet, mjafton të jemi të vërtetë me njëri-tjetrin. Është e vërtetë që nuk na kanë lënë të fitojmë, por kemi marrë gjysmë milionë vota, rezultat i jashtëzakonshëm në këto kushte.

Mjafton të kemi pak kurajo më shumë që rezistencën te banesa e Berishës ta kthejmë në rebelim. Nëse ne guxojmë dhe bashkohemi me njëri-tjetrin për interesin e të mirës publike, ne ia dalim të ndryshojmë realitetin”, tha Topalli.