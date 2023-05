Italia në prag të krizës së papritur, makaronat po bëhen të papërballueshme

Qoftë një pjatë me spageti me salcë të kuqe, borzilok dhe parmixhan apo një karbonara autentike me vezë dhe pecorino, çmimi i ushqimit të preferuar të Italisë është ngritur në qiell. E duke qenë se është pjata më elementare në tryezën e familjes italiane, reagimet janë të forta dhe ka dhënë alarmin në qeverinë e vendit.

Më në detaje, çmimet e makaronave u rritën me 17.5% në mars dhe 16.5% në prill, sipas të dhënave të Istat. Në fakt, veçanërisht, kërcimi është dyfishi i shifrave për inflacionin total të çmimeve të konsumit në Itali, i cili u rrit 8.1% nga viti në vit në prill dhe 8.7% në mars. Çmimet për makaronat në restorante janë rritur me 6.1% nga viti në vit, tha për CNBC grupi italian i të drejtave të konsumatorëve Assoutenti.

Nëse keni parasysh se, sipas një studimi të Organizatës Ndërkombëtare të Makaronave në vitin 2022, mesatarisht italiani do të konsumojë pothuajse 23 kg makarona në vit, atëherë këto rritje janë proporcionalisht të tepërta.

Rritja e çmimeve të shitjes me pakicë është për shkak të rritjes së çmimit të grurit dhe energjisë nga prodhuesit që tani shesin stoqet e makaronave, të cilat prodhoheshin kur kostoja e lëndëve të para ishte më e lartë.

Në mars 2022, çmimi i grurit arriti kulmin në nivelet më të larta në më shumë se një dekadë për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, pasi të dy vendet janë furnizues të mëdhenj të produkteve bujqësore në tregun botëror. Çmimet ndërkombëtare të grurit në prill ranë 2.3 për qind, duke rënë në nivelin më të ulët që nga korriku 2021, sipas Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë.

Por kostot e prodhimit kanë rënë që atëherë dhe çmimet më të larta të makaronave tani janë për shkak të faktorëve të tjerë, sipas grupit të të drejtave të konsumatorëve.

“Çmimet mbahen të larta për të bërë më shumë fitime. Çmimet do të bien vetëm përballë një rënie të konsiderueshme të konsumit“, sipas Assoutenti, duke sugjeruar planet për të reduktuar konsumin me një “grevë makaronash” prej të paktën 15 ditësh. Duhet të theksohet se në vitin 2007 italianët hynë në një “grevë” njëditore ndaj tregut të makaronave, kur çmimet u rritën me gati 20%. Ndërkohë, megjithatë, realiteti mbetet se një pjatë me makarona po bëhet e papërballueshme.

Dy javë më parë, Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Italisë, Adolfo Uros, thirri një takim urgjent për të diskutuar një rritje të çmimit të makaronave.

Prodhuesit e makaronave, shoqatat e konsumatorëve dhe zyrtarët e qeverisë ishin mes atyre që morën pjesë në takim, me disa që kërkuan që qeveria të vendosë një kufi në çmimin e makaronave. Megjithatë, ky propozim u refuzua.

Sondazhet e fundit të çmimeve të makaronave “tashmë tregojnë shenjat e para, megjithëse të dobëta, të rënies së çmimeve, gjë që ka të ngjarë të tregojë se në muajt e ardhshëm kostot mund të ulen ndjeshëm,” tha në një deklaratë ministria e biznesit të Italisë.