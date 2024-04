“Ishujt 2024”/ Projekti i Ministrisë së Jashtme për të pajisur me dokumente biometrike shqiptarët në ishujt e Greqisë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Greqi, do të mundësojë edhe këtë vit realizimin e projektit “𝗜𝘀𝗵𝘂𝗷𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰”, me qëllim pajisjen me dokumente biometrike të shtetasve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në zonat përreth ishujve të Egjeut/Mesdheut.

Në kuadër të realizimit të këtij projekti, ekipi i posaçëm do të gjendet në:

Për pajisjen e tyre me dokumente biometrike, ata duhet të aplikojnë brenda datave të vendosura në njoftim, me të dhënat e kërkuara.

Njoftimi:

Në kuadër të realizimit të këtij projekti, ekipi i posaçëm do të gjendet në:

𝗜𝗿𝗮𝗸𝗹𝗶𝗼, Kretë më 𝟮𝟮, 𝟮𝟯 𝗱𝗵𝗲 𝟮𝟰 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰

𝗥𝗼𝗱𝗼𝘀, Rodos më 𝟮𝟱, 𝟮𝟲 𝗱𝗵𝗲 𝟮𝟳 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰

Të interesuarit, krahas detyrimit për kryerjen e aplikimit në e-Albania, duhet të dërgojnë në 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗮𝘁𝗲.𝗮𝘁𝗵𝗲𝗻𝘀@𝗺𝗳𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝗮𝗹 kërkesën e tyre me subjekt “Ishujt 2024“, si dhe të dhënat e mëposhtme:

Emër/Mbiemër i aplikantit

Numrin personal (NID)

Kodin e aplikimit për pasaportë ose/dhe kartë ID (03AT…)

Adresen e vendbanimit – Ishulli

Afati përfundimtar për aplikim është data 𝟭𝟵 𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟰.

Aplikimet kryhen falas nëpërmjet platformës www.e-albania.al dhe kostoja reale e pasaportës/kartës ID është 130/12 euro.

Pagesa për rinovimin e pasaportave biometrike dhe kartave ID, si dhe shërbimeve të tjera do të mund të kryhet me çdo lloj kartë bankare përmes POS terminaleve, të cilat do të instalohen në ambientet e zyrës së përcaktuar.

𝗗𝗲𝘁𝗮𝗷𝗲𝘁 𝗹𝗶𝗱𝗵𝘂𝗿 𝗺𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗻𝗱𝗼𝗱𝗵𝗷𝗲𝗻 𝗻𝗲̈ 𝗞𝗿𝗲𝘁𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗼 𝘁’𝗷𝘂 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗼𝗵𝗲𝗻 𝗻𝗲̈ 𝗱𝗶𝘁𝗲̈𝘁 𝗻𝗲̈ 𝘃𝗶𝗷𝗶𝗺.