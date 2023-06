I vendosën tritol 52-vjeçarit shkodran dhe u larguan me motor të vjedhur, autorët e shpallur në kërkim 2 ish-futbollistë

Seadet Myftia dhe Zabit Mehmedaj janë autorët e dyshuar të vendosjes së tritolit në banesën e 52-vjeçarit shkodran, Agim Uraj.

Ata janë identifikuar nga policia ditën e sotme dhe janë shpallur në kërkim. Sipas Report.tv, dy të shpallur në kërkim rezultojnë të kenë qenë futbollistë.

Konkretisht Seadet Myftia ka luajtur më parë me skuadrën e Tërbunit, ndërsa Zabit Mehmedaj është ish futbollist i Vllaznisë.

Të dy të 27 vjeçarët mësohet se janë shpallur në kërkim edhe për ngjarje të tjera kriminale. Zabit Mehmedaj ishte shpallur në kërkim për sherrin me sende të forta të ndodhur dy javë më parë për shezllonet.

Çfarë thotë policia?

“Strukturat hetimore te Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me ato të DVP Shkodër dhe me Prokurorinë e Shkodrës, menjëherë pas ngjarjes së ndodhur në lagjen “10 Korriku”, Shkodër, ku në derën e garazhit të automjeteve, në pronësi të shtetasit A. U., shpërtheu një sasi lënde plasëse (me pasoja vetëm dëme materiale), kanë organizuar punën me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Falë veprimeve të shpejta dhe profesionale hetimore, administrimit të provave në vendngjarje, si dhe këqyrjes së kamerave në aksin rrugor përmes të cilit dyshohet se mund të ishin larguar autorët, u bë e mundur zbardhja e ngjarjes, si dhe identifikimi i 2 autorëve të dyshuar të saj. Gjithashtu, nga këto veprime dyshohet se 2 autorët e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes, me një motomjet të vjedhur në qytetin e Shkodrës, pak para ngjarjes.

U bë shpallja në kërkim e shtetasve Seadet Myftia, 27 vjeç dhe Zabit Mehmedaj, 27 vjeç, të shpallur në kërkim edhe më parë, për ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në qytetin e Shkodrës.

Çfarë deklaroi Agim Uraj?

Biznesmeni 52-vjeçar deklaroi ditën e djeshme se nuk ka konflikte me askënd.

Nga shpërthimi i ndodhur nuk pati persona të lënduar por vetëm dëme materiale./Albeu.com