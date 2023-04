Hungaria nuk heq dorë nga lidhjet me Rusinë, firmos marrëveshjen për furnizimin me gaz

Hungaria ka nënshkruar sot marrëveshje të reja për të siguruar se mund të vazhdojë të aksesojë energjinë ruse – një shenjë se ajo do të ruajë lidhjet e ngushta që ka krijuar me Moskën.

Ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjarto tha në një konferencë shtypi në Moskë se firma shtetërore ruse e gazit Gazprom kishte rënë dakord të lejonte Hungarinë të importonte gaz përtej sasive të rënë dakord në një ndryshim të kontratës midis dy vendeve vitin e kaluar.

Kostoja e gazit, i cili pompohet në Hungari duke përdorur tubacionin Turkstream, do të kufizohet në 150 € për metër kub.

Vizita e Szijjarto në Rusi shënon një lëvizje të pazakontë për një zyrtar nga një vend në BE, me shumicën e shteteve anëtare që dënojnë pushtimin e Ukrainës nga Vladimir Putin dhe reduktojnë varësinë e tyre nga furnizimet ruse të energjisë.

Ministri i Jashtëm i Hungarisë është një nga të vetmet figura të larta të BE-së që është takuar me zyrtarë rusë që nga fillimi i luftës.

Në konferencën e sotme të lajmeve, Szijjarto tha se furnizimet ruse janë “vendimtare” për sigurinë energjetike të vendit të tij.

Ai tha se do apo jo, bashkëpunimi me Rusinë do të vazhdojë, “përderisa çështja e furnizimit me energji është çështje fizike dhe jo politike apo ideologjike”. /albeu.com