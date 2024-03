Horoskopi 9 Mars 2024, njihuni me surprizat e yjeve për sot

DASHI

Më në fund do të shijoni një relaksim të merituar. Ju jeni duke kaluar një periudhë të errët në dashuri, shkëputja nga priza dhe mosmendimi për asgjë mund t’ju bëjë vetëm mirë. Mos e lini pas dore familjen tuaj. Kohët e fundit gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet, prandaj përveshni mëngët.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 mars 2024), Hëna do të jetë sërish e favorshme, kështu që kushtojini vëmendje takimeve të reja. Ata që janë vetëm prej kohësh, më në fund do të mund të takojnë shpirtin e tyre binjak. Jupiteri po kalon gjithashtu në qiellin tuaj: do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje maksimale asaj që do t’ju thuhet.

BINJAKËT

Ju pret një e shtunë plot argëtim. Shfrytëzojeni rastin për t’u çlodhur dhe për të rimbushur bateritë tuaja. Më në fund, pas një kohe të gjatë do të keni pak kohë për veten tuaj dhe do të arrini të zgjidhni shumë probleme që kanë lindur kohët e fundit. Nëse kanë të bëjnë me partnerin tuaj, flisni me njëri-tjetrin dhe sqarohuni.

GAFORRJA

Kushtojini vëmendje atyre që ju rrethojnë: mos u besoni njerëzve që keni takuar kohët e fundit. Diçka do të ndodhë gjatë ditës së shtunë, në vendin e punës. Të gjithë do të drejtojnë gishtin drejt jush, por ju e dini shumë mirë që asgjë nuk është ashtu siç duket.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 mars 2024), për shumë prej jush dashuria është në ajër. Më në fund do të vizitoni personin që ju pëlqen prej kohësh. Përfitoni nga mundësitë që ju lindin. I qetë dhe gjakftohtë. Mos i humbisni mundësitë e mira.

VIRGJËRESHA

Neptuni është në kundërshtim me Uraniumin dhe kjo do të shkaktojë shumë turbulenca, veçanërisht në sferën ekonomike. Biznesi nuk ka ecur shumë mirë kohët e fundit, por një tjetër lajm i keq do të bëjë që bota të bjerë mbi ju. Reagoni. Gjithçka është zgjidhur.

PESHORJA

Jeni njerëz të mirë dhe miqësorë me të gjithë. Do t’ju duhet t’u kushtoni vëmendje atyre që e bëjnë më të mirën nga një situatë e keqe. Është dikush që komploton pas shpine, hapi sytë. Ndonjëherë, duke qenë shumë i mirë, rrezikoni të mashtroheni, sepse ata do t’ju pengojnë dhe më pas do t’ju duhet ta kuptoni vetë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 mars 2024), Marsi po kalon në qiellin tuaj dhe kjo do të ndikojë pozitivisht në sferën e punës. Më në fund do të jeni në gjendje të demonstroni se çfarë vleni në të vërtetë.

SHIGJETARI

Kushtojini vëmendje ndjenjave tuaja. Kohët e fundit e keni lënë pak mënjanë partnerin dhe ai me të drejtë mund t’jua tregojë këtë. Është koha për të vlerësuar situatën. Guxim. Nuk ka kuptim të zemërohesh nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

BRICJAPI

Do të jetë një ditë për t’u harruar, ndaj përpiquni të merrni gjithçka me një majë kripë. Një sërë ngjarjesh të papritura do të shkatërrojnë një projekt për të cilin keni punuar prej kohësh, duke prishur çdo mundësi për një përparim. Dashuria? Është koha për të vepruar. Pas kaq shumë vitesh bashkë, është koha për të bërë një hap të rëndësishëm përpara. Ndoshta një martesë ose fëmijë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 9 mars 2024), do të ketë disa tensione familjare për shkak të një problemi që e mbani me vete prej të paktën një viti. Qëndroni të vendosur në idetë tuaja dhe do të shihni që të tjerët, herët a vonë, do t’ju ndjekin. Por mos e teproni.

PESHQIT

E shtuna do të jetë plot dashuri dhe pasion. Do të keni forcë dhe energji për të kursyer dhe kjo do t’ju sjellë shumë gjëra të reja në planin profesional. Nëse vazhdoni kështu, sukseset nuk do të vonojnë.