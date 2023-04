Hidhet shorti, si renditen Veliaj, Këlliçi dhe kandidatët e tjerë në fletën e votimit

KQZ ka bërë me dije renditjen e kandidatëve për Bashkinë e Tiranës në fletën e votimit në zgjedhjet e 14 majit.

Në garë janë Lëvizja “Bashkë” e përfaqësuar nga Arlind Qori, Partia Socialiste me Erion Veliajn, PD e drejtuar nga Enkelejd Alibeaj me Roland Bejkon, koalicioni “Bashkë Fitojmë” me Belind Këlliçin, Fronti i Majtë me Marko Dajtin dhe PDIU me Lajla Përnaskën.

Renditja vijon si më poshtë:

Arlind Qori- i pari

Marko Dajti i dyti

Lajla Pernaska – e treta

Erion Veliaj i katërti

Belind Këlliçi i pesti

Roland Bejko i gjashti