Greqia në luftë me flakët, zjarri merr përmasa të frikshme në Rodos

Ushtria greke po vijon me hapjen e kampeve në Rodos të Greqisë për të pritur qytetarët dhe turistët që lanë shtëpitë dhe hotelet e tyre për t’i shpëtuar zjarrit.

Firefighters struggled to contain a wildfire on the island of Rhodes that burned for a fifth day as another heatwave hit Greece https://t.co/rMUi9LXSz6 pic.twitter.com/3RpUjkAOnx

— Reuters (@Reuters) July 22, 2023