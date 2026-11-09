Grabiti Raiffeisen Bank në Tiranë, arrestohet pas një jave autori (EMRI)

Grabiti Raiffeisen Bank në Tiranë, arrestohet pas një jave autori (EMRI)

Policia e Tiranës, ka arrestuar këtë të hënë (9 nëntor) autorin e dyshuar të grabitjes së raiffeisen bank në zonën e Komunës së Parisit në Tiranë, ngjarje e ndodhur më 2 nëntor.

Në pranga ka rënë Robert Duka, 50-vjeç, nga Vlora, i cili dyshohet se mori rreth 60 mijë euro.

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Si ndodhi grabitja?

Ngjarja u regjistrua rreth orës 10:45 të datës 2 nëntor. Një person i maskuar dhe i veshur me rroba të errëta hyri në ambientet e bankës dhe nën kërcënimin e armës, iu drejtua fillimisht punonjësit të sigurisë dhe më pas arkëtares.

Autori dyshohet se e kërcënoi arkëtaren duke i drejtuar armën dhe duke i kërkuar paratë. Pasi mori shumën e parave, ai u largua nga banka me një monopatinë elektrike, duke humbur gjurmët në rrugët e kryeqytetit.

Në momentin e ngjarjes, policia ngriti pika kontrolli dhe nisi hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit.


Shtuar 9.11.2026 09:28

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