Franca “merr frymë” nga trazirat, Macron kërkon ndëshkim të protestuesve

“Rendi është rivendosur”, tha presidenti i Francës, Emmanuel Macron, kur ai vizitoi bashkinë e qytetit të Pau të enjten, ku u takua me përfaqësuesit e zgjedhur të rajonit.

Duke folur për gazetarët, presidenti francez tha: “Të gjithë kemi përjetuar një moment të rëndësishëm në jetën e kombit. Ne do të vazhdojmë të punojmë. Përgjigja e parë është rendi, qetësia dhe harmonia dhe më pas duhet të punojmë për shkaqet kryesore të cfare ndodhi.”

“Ne do të marrim disa vendime me ndikim të gjerë në javët e ardhshme”, tha Macron më vonë, duke vënë në dukje se populli francez është “i tronditur” dhe se ai dëshiron të veprojë me “ashpërsi dhe vendosmëri”.

“Është çështje burimesh financiare? Nuk jam i sigurt se kjo është e vetmja përgjigje”, vazhdoi ai, duke bërë përjashtim nga mënyra se si autoritetet policore janë marrë me trazirat e fundit.

Asnjë incident i dhunshëm nuk u raportua gjatë natës së të mërkurës, 6 korrik. Vetëm 20 persona u arrestuan dhe numri i incidenteve të regjistruara është në rënie, thonë autoritetet.

“Nata e kaluar tregoi se situata është kthyer pak a shumë në normalitet”, tha kryeministrja franceze Elisabeth Borne gjatë një vizite në zonat e prekura nga trazirat.

“Ne mbetemi, natyrisht, jashtëzakonisht vigjilentë, duke ulur shumë gradualisht masat e sigurisë”, shtoi ajo, duke thënë gjithashtu se ishte “e vendosur që nuk duhet të ketë mosndëshkim për autorët e kësaj dhune.”