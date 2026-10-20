FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët

Në protestën e zhvilluar para Kryeministrisë, studentët kanë përcjellë një mesazh ironik lidhur me shpërblimin prej 2500 eurosh të akorduar për efektivët e Policisë.
Përmes disa pamjeve, protestuesit kanë vënë në lojë vendimin për pagesën e policëve, ndërsa vijojnë protestat dhe kundërshtimet ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama.
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Në fotot e publikuara shfaqet ambalazhi i dy moltove, një referencë ndaj pamjeve që qarkulluan gjerësisht në rrjet, ku një efektiv policie merrte dy molto nga një kioskë e dëmtuar gjatë protestës.