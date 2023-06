FOTO/ “Djajtë” prishin planin e Allegri-t, Rabiot drejt Man.United, në Torino vjen një serb

Më 1 korrik, Adrien Rabiot do të jetë një lojtar i lirë, i përfundon kontrata me Juven, por drejtuesit e “Zonjës së Vjetër” kanë marrë në parim një premtim nga mesfushori francez, rinovim i kontratës edhe për një tjetër vit, me të njëjtat kushte, 7 milionë euro neto në sezon. Rabiot është një pinjoll i trajnerit Allegri, por situata ndryshoi pak orët e fundit pasi mes Rabiot dhe Allegrit në mes u fut Man.United.

Drejtuesit e “djajve të kuq” kanë kontaktuar me përfaqësuesit e mesfushorit duke i paraqitur një ofertë, e cila në fakt nuk ndryshon shumë nga ajo e Juves, po 7 milionë euro në sezon, por një kontratë 2-vjeçare. Sigurisht te Man.United diskutimi është pak më ndryshe, pasi Rabiot do të luante në Champions League.