PSG do të provojë transferimin e Haaland në verë, ka gati 300 milion euro

Erling Haaland do të ketë diçka për të folur. Jo vetëm për paraqitjen e tij, duke u dëshmuar se është një nga futbollistët më të mirë në planet.

Përkundrazi, e ardhmja e tij, me një shumëllojshmëri të gjerë të skuadrave më të mira që ofrohen për të, premton të jetë një nga operacionet më interesante të viteve të fundit. Me një kontratë deri në vitin 2024, Borussia Dortmund e di se nuk do të jetë në gjendje të bëjë shumë për ta mbajtur atë përtej kësaj vere.

Edhe pse Real Madridi mbetet, për shumicën e mediave, kandidati kryesor për të marrë shërbimet e sulmuesit norvegjez, skuadra të tjera si FC Barcelona, ​​marrëdhënia e të cilit me Mino Raiola mund të jetë kyçe, apo ekipe të mbështetura nga petrodollarët , si Mançesteri City apo PSG premtojnë të japin luftë.

Është pikërisht skuadra franceze, sipas “Bild” , e cila do të ishte e gatshme të bënte një investim më të madh për futbollistin.

Mediat theksojnë se parisienët do të nxjerrin në pah muskujt e tyre financiarë, duke shpenzuar rreth 300 milionë euro mes transferimit, komisione për agjentin e tyre dhe babain e tyre dhe një bonus transferimi për futbollistin.

Edhe pse është e qartë se Haaland nuk do të largohet këtë janar, siç ka thënë Hans-Joachim Watzke, oferta astronomike dhe dëshira e sulmuesit për të marshuar këtë verë mund të jenë kyçe në mënyrë që ai të mos përfundojë në Castellana.

Në këtë kuptim, Real Madrid do të priste deri në lamtumirën e Karim Benzemas, në vitin 2023, për të shkuar për nordikun, një bast i rrezikshëm duke pasur parasysh që Haaland, sipas informacioneve, do të dëshironte të largohej nga BVB në merkaton e ardhshme të transferimeve të verës. /h.ll/albeu.com