Allegri “ëndërron” dyshen finaliste Mac Allister-Rabiot

Massimiliano Allegri dëshiron të shohë Alexis Mac Allister në Juventus.

Sipas mediave italiane, pas ndryshimit të drejtimit, roli i Allegrit në klub do të jetë i ngjashëm me atë të Alex Ferguson në Manchester United, ai do të merret me transferimet së bashku me drejtorin sportiv Federico Cerubini.

Në veçanti, trajneri i Juventusit është i interesuar të nënshkruajë me mesfushorin e Brighton, Alexis Mac Allister, i cili ka performuar mirë për Argjentinën në Kupën e Botës 2022 . Përveç kësaj, Allegri është i interesuar të mbajë në skuadër Adrien Rabiot, gjë që për momentin duket e pamundur.

Kontrata e McAllister me Brighton është deri në vitin 2025. Tarifa e transferimit të lojtarit vlerësohet në 42 milionë euro. /albeu.com