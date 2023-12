Fëmijëria e vështirë dhe pasioni për muzikën, rruga e suksesshme e Vassilis Karras drejt këngës

Vdekja e këngëtarit Vassilis Karras, i cili u nda nga jeta në moshën 70-vjeçare, ka shkaktuar trishtim te të gjithë adhuruesit e këngëve të tij.

Trupi i këngëtarit të madh popullor, Vassilis Karras do të nderohet në një pelegrinazh popullor në Selanik, ku jetoi dhe hodhi hapat e parë të karrierës së tij.

Pelegrinazhi popullor do të zhvillohet në Kishën e Shenjtë të Shën Sofisë ditën e martë, më 26 dhjetor, nga ora 09:00 deri në orën 13:00.

Varrimi dhe nderimi i Vassilis Karras do të bëhet të mërkurën e datës 27 dhjetor në orën 12:00 në vendlindjen e tij në Kokkinnohori, në komunën Pangaio Kavala.

Vassilis Karras, emri i vërtetë Vassilis Kesoglides, lindi më 12 nëntor 1953 në Kokkinochori të Kavallës. Siç ai vetë ka rrëfyer, ai u rrit në një familje të varfër, babai ndërtues, nëna pastruese, ndërsa kishte edhe dy vëllezër të tjerë, Damianos dhe Anastasia.

Që në fëmijëri ai ëndërronte të bëhej mekanik makinash. Në moshën 10-vjeçare familja e tij u shpërngul në Selanik. Në vitin 1969, në moshën 16 vjeçare, ai debutoi në skenën e klubit të natës “Refugjatët” që ndodhet në Evosmos të Selanikut. Në të njëjtën kohë, Vasilisi punonte edhe si mekanik makinash, dashuria e tij e dytë e madhe pas këngës, ndërsa kishte punuar edhe në motorrin e OSE-së, ngjarje kjo e rrëfyer në këngën e njohur “Ego agabi mou, ego”.

Hapat e parë muzikor

Debutimi i tij u zhvillua në vitin 1980 me albumin “Shacks and Palaces” dhe u prit mirë nga bota.

Pjesa e parë kishte këngën me të njëjtin emër dhe pjesa e dytë “Më vure zjarrin dhimbjes”. Kënga u publikua nga labeli Vasipap.

Një nga hitet më të mëdha komerciale të këngëtarit popullor është kënga e vitit 1997 “You’ve Made Me a Tramp”, me tekst dhe muzikë të Michalis Rakintzis, e cila është shitur me mbi 180 mijë kopje. Hite të tjera të njohura që janë pëlqyer nga fansat e tij janë “Gyrise”, “Nichta Xelogiastra” nga albumi “This night” i vitit 1989 që e bëri të njohur në të gjithë Greqinë, “Nuk po shkoj askund”, “Nga veriu në ton noto”, “Phenomeno”, “Asti na saye”, “Call me” e shumë këngë të tjera.

Ai me zërin e tij karakteristik, u shfaq si një nga këngëtarët grekë më të mirë dhe u adhurua nga publiku. Ai bashkëpunoi me disa nga krijuesit dhe artistët më të mëdhenj, si: Stratos Dionysiou, Alekos Chrysovergis, Spyros Giatras, Christos Nikolopoulos, Antonis Vardis, Tolis Voskopoulos, Giorgos Theofanous, Phoebus, Pyx Lax, Stamatis Gonidis, e të tjerë. Ai gjithashtu u shfaq në disa nga skenat më të mëdha të vallëzimit dhe skenat muzikore në Athinë, si dhe bëri turne në çdo cep të globit.

Vlen të theksohet se Vassilis Karras ka shkruar dhjetëra këngë për shumë këngëtarë grek.

Mbrëmjen e së shtunës, artistët me të cilët ka ndarë skenën i dhanë lamtumirën e tyre Vassilis Karras