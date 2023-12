Legjenda e muzikës greke mbylli sytë përgjithmonë, Vassilis Karras do të varroset në vendlindje

Vassilis Karras, pas një problemi të rëndë shëndetësor me të cilin po përballej prej disa kohësh, u nda nga jeta ditën e djeshme, 24 dhjetor në moshën 70-vjeçare.

Sipas informacioneve, këngëtari i dashur po luftonte me një sëmundje vdekjeprurëse, ndërsa ditët e fundit ishte i shtruar me koronavirus në repartin e terapisë intensive. Ai dha frymën e fundit në orën 17.00 të së dielës pasdite (24/12) .

Siç raportoi televizioni Open, varrimi i këngëtarit do të bëhet në vendlindjen e tij, Kokkinohori Kavala. Kjo ishte edhe dëshira e fundit e Vasilis Karras, i cili kishte kontribuar me një punë të madhe për vendin e tij.

​

Vasilis Karras ka lindur në Kokkinochori të Kavallës, ndërsa në moshën 10-vjeçare shkoi me familjen në Selanik. Në vitin 1969, në moshën 16-vjeçare, ai bëri paraqitjen e tij të parë muzikore në lokalin e natës “Prosfygas” në Evosmos të Selanikut. Njëkohësisht punonte si mekanik makinash, dashuria e tij e dytë e madhe pas këngës.