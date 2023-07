EMRI/ Pas rikonfirmimit në krye të PD, Basha emëron zëdhënësen e re

Pasi u rikonfirmua kryetar i Partisë Demokratike zyrtare, Lulzim Basha ka nisur me emërimet e para.

Basha ka emëruar zëdhënësen e PD, e cila do të jetë Mirela Çërraga Karabina

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Karabina në një postim në “Facebook”, ku shpreh dhe falënderimin e saj.

“Një falënderim për Kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, për Enkelejd Alibeaj dhe Anëtarët e Kryesisë së PD-së për vlerësimin dhe besimin që më dhanë si Zëdhënëse e Partisë Demokratike dhe Anëtare e Kryesisë.

Në rrugëtimin tim profesional në fushën më të bukur dhe një nga shtyllat e shoqërisë, edukimin e të rinjve, karakterizohem nga përgjegjshmëria e lartë për ta kryer sa më mirë këtë mision”, shprehet ajo.

“Në rrugëtimin politik po ashtu, me dëshirë dhe vullnet të plotë kam dhëne dhe do të jap kontributin tim për një Parti Demokratike që i shërben interesave të qytetarëve, për një Shqipëri të mirë e të bukur për veten time, familjen dhe gjithë shoqërinë. Kur je e vërtetë dhe i bën me zemër, çdo mundësi kthehet në realitet”, deklaron më tej Karabina.