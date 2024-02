EMRI/ Kush është 36-vjeçari që ndërroi jetë nga aksidenti tragjik në Korçë

Elvis Mizaku, 36 vjeç, është viktima e aksidentit tragjik në aksin Korçë-Bilisht. 36-vjeçari ishte drejtues në një nga makinat të cilat u përplasën kokë më kokë.

Nga të dhënat e para dyshohet se shkak mund të jetë bërë shpejtësia tej normave të lejuara.

Sakaq, policia ka dalë me njoftim zyrtar për ngjarjen e rëndë.

“Më datë 04.02.2024, rreth orës 17:20, në aksin rrugor “Bilisht-Korçë” në afërsi të fshatit Belorta, Korçë, automjeti tip “Hyundai” me drejtues shtetasin N. M., është përplasur me automjetin tip “Volksëagen” me drejtues shtetasin V. M. Për pasojë, janë dëmtuar 5 shtetas, ndërsa 1 tjetër ka mbetur i bllokuar në mjet dhe po punohet me shërbimet zjarrfikëse për t’a nxjerrë”, thuhet ne njoftim.

Të lënduarit po tranportohen në spitalin e Korçës për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit./albeu.com