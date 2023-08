Edhe Greqia si Shqipëria, vë satelitët në shërbim të shtetit: Një “sy” që i mungonte vendit

Shezlonget dhe çadrat në plazhe dhe cenime të tjera në hapësirën publike, regjistrimi i detajuar i tyre dhe mundësia e krijimit të një historie abuzimesh.

Monitorimi i ecurisë së zjarreve dhe përcaktimi i detajuar i tokës së djegur.

Aplikimet për regjistrin e tokave, por edhe për subvencione apo kompensime bujqësore, ku tashmë kërkohet saktësi e madhe.

E gjithë kjo mund të bëhet shumë më efikase, kur ka vullnet sigurisht, duke përdorur imazhe satelitore me rezolucion jashtëzakonisht të lartë, të cilat tashmë janë në dispozicion, por shteti grek ose nuk i ka përdorur ose i ka blerë të pakoordinuara dhe shumë të shtrenjta.

Por ka ardhur koha për të bërë një hap të rëndësishëm përpara, me krijimin e një pike qendrore të shtetit për aksesin në imazhet satelitore me rezolucion të lartë nga çdo agjenci dhe organ i interesuar.

Kjo pikë qendrore do të vendoset në Qendrën Hapësinore Helenike (ELKED).

Një kontratë mes Qendrës dhe kompanisë greke “Total Vieë” është nënshkruar ditën e djeshme në zyrat e ELKED, kontraktor i projektit “Shërbimi i planifikimit të misionit satelitor të vëzhgimit të Tokës”, i cili po zbatohet nga ELKED, pas një vendimi të Ministrisë së Qeverisjes Dixhitale (ku ndodhet Qendra) me financim 2.108.000 euro nga Fondi i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës.

Me këtë projekt, ELKED fiton mundësinë e programimit të imazheve satelitore për vizualizimin e zonave të përzgjedhura të territorit grek, me akses të drejtpërdrejtë në një numër të madh satelitësh dhe instrumente vëzhgimi me definicion të lartë.

Nëpërmjet projektit specifik mbulohen nevojat për: hartimin e territorit grek nëpërmjet imazheve satelitore për nevojat e shtetit grek. Parandalimi, reagimi dhe restaurimi i fatkeqësive natyrore ose të shkaktuara nga njeriu dhe fenomeneve të rrezikshme të motit. Monitorimi i cenimeve dhe ndërtimeve pa leje. Monitorimi i zonave, veçanërisht të mbrojtura, për të identifikuar ndryshimet afatgjata natyrore ose antropogjene.

Siç u shpreh presidenti i ELKED-it, profesor Janis Daglis, “ky është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili do të plotësojë efektivisht nevojat e vendit për mbulimin satelitor. Projekti zbatohet në vijim të një analize metodike të nevojave të shtetit grek dhe është baza për ofrimin e një sërë zgjidhjesh të besueshme për aparatin shtetëror, me synimin përfundimtar mbulimin e plotë të nevojave kombëtare në vëzhgimin satelitor të Tokës”.

Cilat janë përfitimet, çfarë e bën projektin të ndryshëm? Së pari, për sa i përket cilësisë së imazheve satelitore, kjo do të jetë me një rezolucion shumë më të lartë se ajo që shohim, për shembull, përmes programit Copernicus të BE-së, dhe kanë një rezolucion prej 10 metrash. Shteti do të ketë akses në imazhe me rezolucion 30 cm.

Mundësi të reja për zbulimin e cenimeve të hapësirës publike dhe arbitraritetit, monitorimin e ecurisë së zjarreve, aplikimet për regjistrin e tokës, etj.

Projekti vjen për të mbuluar nevojat specifike në një mënyrë më efikase.

“Regjistri i tokës është një nga organizatat e para që do të përfitojë drejtpërdrejt. Mbulimi satelitor i vendit do të bëhet në më pak kohë dhe me një kosto më të ulët se fotografimi tradicional ajror”, thotë Daglis për “K”.

“Ndihmë të rëndësishme do të marrin shërbimet publike kompetente, të cilat mbikëqyrin nga plazhet e deri tek vendet e tjera publike, për të trajtuar cenimet dhe për të mbrojtur mjedisin. Në fakt, mund të kemi informacion të përjetshëm për evoluimin e një shkeljeje apo përdorimi publik”, shpjegon z. Daglis.

Avantazhi i madh

Një aspekt i rëndësishëm i kontratës është se në vend që Greqia të blejë imazhe specifike nga satelitë të veçantë, po blen kohë satelitore.

“Ky është një avantazh i madh, sepse në raste nevojash të veçanta mund të fotografojmë një zonë deri në 12 herë në një ditë, duke pasur kështu informacione të dendura kohore dhe hapësinore”, thekson kryetari i ELKED.

Është e rëndësishme që në vend që çdo organ publik të lëvizë veçmas, të ketë një pikë qendrore në Qendrën Hapësinore Helenike, ku organet do të mund të kërkojnë atë që u nevojitet.

Projekti do të zgjasë për aq kohë sa shuma specifike të jetë e mjaftueshme, me ambicien e Qendrës për zgjerim.

“Për më tepër, si Qendra Helenike Hapësinore ne kemi propozuar krijimin e një sistemi kombëtar të sensorit në distancë satelitore, duke lëshuar satelitët tanë, duke ulur koston e përgjithshme të plotësimit të nevojave tona dhe duke forcuar pavarësinë tonë kombëtare me akses në të dhënat satelitore. Duhet të theksoj se Turqia lëshoi ​​me sukses satelitin e parë kombëtar të vëzhgimit të Tokës me rezolucion të lartë në prill”, shton Daglis.

Kujtojmë se në janar 2023 në Florida u lëshua raketa Falcon 9, misioni i përbashkët i SpaceX Transporter 6 që transportoi për në hapësirë Albania 1 dhe Albania 2./Albeu.com/