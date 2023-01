E rëndë në Dibër/ Gjendet i vrarë me armë zjarri 42-vjeçari, në orët e parë të vitit 2023

Viti 2023 ka nisur me një ngjarje të rëndë në qytetin e Dibrës. Një 42-vjeçar me iniciale M.Gj. dyshohet se ka vrarë veten me armë zjarri në orët e para të mëngjesit.

Njoftimi është bërë në sallën operative ndërkohë që policia ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes ku ka gjetur të pajetë 42-vjeçarin.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

Njoftimi i policisë

Në orët e para të mëngjesit të datës 01.01.2023, Salla Operative ka marrë njoftim se shtetasi M.Gj., në fshatin Tomin, Bashkia Dibër, ka vrarë veten me armë zjarri.

Shërbimet e policisë sëbashku me grupin hetimor kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe nga kryerja e veprimeve paraprake dyshohet se shtetasi M.Gj., 42 vjeç, ka vrarë veten me armë zjarri tip postoletë e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.