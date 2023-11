Aksidenti tragjik në Tiranë, humb jetën polici (EMRI)

Një aksident i rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë në afërsi të Kospshtit Zooologjik, ku dy makinë përplasur kokë më kokë me njëra-tjetrën.

Sipas informacionevee zyrate mjeti i drejtuar nga studenti i Akademisë së Sigurisë, Arjon Shanaj, është përplasur me mjetin e drejtuar nga Y.R, për pasojë ka humbur jetën sdudenti i Akademisë së policisë.

Ndërkohë raportohet se personi tjetër ka mbetur i plagosur.

Njoftimi:

Më datë 08.11.2023, në afërsi të liqenit artificial, automjeti me drejtues shtetasin A. Sh. dyshohet se është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Y. R.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën në vendngjarje, shtetasi A. Sh. (student në Akademinë e Sigurisë).

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.