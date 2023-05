E fshehur në një kamion, sekuestrohet gati gjysmë ton kokainë në kufirin mes Rusisë dhe Bjellorusisë (VIDEO)

Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë (FSB) njoftoi sot sekuestrimin e 492 kilogramëve kokainë në kontrollet e kryera në kufirin me Bjellorusinë.

Oficerët e FSB-së gjetën 116 pako kokainë gjatë kontrollit të një kamioni në rajonin e Smolenskut.

Cocaine truck caught: Turkish transport with 492 kg of ‘fuel’ detained in Russia

A truck was detained, in which 492 kg of cocaine were found, the FSB reports. The car with Turkish numbers was stopped in the Smolensk region, the cargo was transported through the Russian… pic.twitter.com/CjpNBaqd0V

