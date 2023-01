Liderja e opozitës bjelloruse zbulon frikën e madhe të Lukashenkos: Ja pse nuk i bashkohet luftës së Putinit në Ukrainë!

Rusia e ka shtyrë Bjellorusië të dërgojë trupa në Ukrainë, por deri më tani, presidenti Alexander Lukashenko nuk ka vepruar.

Bjellorusia është përdorur si një pikënisje për pushtimin e Rusisë, por ka refuzuar të përfshihet drejtpërdrejt deri më tani.

Udhëheqësja e opozitës në mërgim Sviatlana Tsikhanouskaya thotë se kjo është për shkak se Lukashenko do të përballet me “mosbindje masive” dhe se njerëzit do të largohen nga vendi nëse ai vendos të dërgojë trupa brenda.

Duke folur në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror, Tsikhanouskaya tha për Financial Times: “Lukashenko tashmë është plotësisht pjesëmarrës në luftë. Por fakti që trupat tona nuk janë dërguar në Ukrainë nuk është sepse Lukashenko nuk dëshiron të marrë pjesë. Ai e di se bjellorusët nuk i shohin ukrainasit si armiq.

Nëse Lukashenko jep urdhrin për të marrë pjesë, apo edhe nëse ai shpall mobilizim, që do të ishte shenja e parë e përfshirjes, çfarë do të ndodhte? Mosbindje masive, greva dhe njerëz që ikin nga Bjellorusia sa më shpejt që të munden. Kjo është arsyeja pse dyshoj se Lukashenko do të japë këtë urdhër”, tha ajo.

Zyrtarët ukrainas janë paralajmëruar prej disa kohësh se ushtarët bjellorusë mund të tërhiqen zvarrë në luftë për të formuar një ofensivë të re nga veriu.

Megjithatë, analistët perëndimorë ende besojnë se kjo mundësi mbetet e pamundur.

Bjellorusia është gjithnjë e më shumë brenda orbitës së Rusisë dhe Lukashenko është personalisht borxhli ndaj presidentit rus Vladimir Putin, i cili ndihmoi në mbështetjen e udhëheqjes së tij gjatë protestave të ashpra në Bjellorusi në vitin 2020.-albeu.com