Dukeni më të rinj se mosha juaj? Çfarë do të thotë kjo për shëndetin

Takon një shok klase dhe gjatë gjithë kohës që ai flet me ty mendon se ai duket shumë më i madh për moshën e tij, ndërkohë që ti jo. Nëse jeni një nga ata me fat që dukeni më të rinj se mosha e tyre, nëse kur takoni shokët e klasës mendoni se ata janë shumë më të mëdhenj se ju, sipas studiuesve holandezë lajmi është i mirë edhe për shëndetin tuaj. Shkencëtarët morën me mend moshën e rreth 2700 njerëzve të moshës 50-90 vjeç bazuar në fotografitë e fytyrës së tyre. Më pas ata vlerësuan të dhënat e tyre mjekësore për të identifikuar ndonjë tendencë në gjendjen e tyre shëndetësore. Rezultatet treguan se ata që dukeshin pesë vjet më të rinj se mosha e tyre aktuale kishin aftësi më të mira perceptuese.

Po ashtu kishin 25% më pak gjasa të vuanin nga probleme mjekësore si katarakti.

Për hulumtuesin kryesor, Profesor Tamar Nijsten dermatolog në Qendrën Mjekësore të Roterdamit në Universitetin Erasmus, përfundimi i studimit është i thjeshtë: “Kur dukeni më i ri se sa jeni, atëherë shëndeti i organeve, trupit dhe mendjes tuaj do ta pasqyrojë atë… Ne zbuluam se pamja rinore lidhet me treguesit e ulët të plakjes së sistemeve të trupit”.

Përfundimet e studimit të publikuara në British Journal of Dermatology ishin befasuese. Ata që dukeshin pesë vjet më të rinj performuan më mirë në testet njohëse, kishin 15% më pak gjasa të vuanin nga COPD dhe 24% më pak gjasa të vuanin nga osteoporoza, 16% më pak gjasa për të pasur nevojë për kirurgji të kataraktit dhe 24% më pak për humbje dëgjimi. Studiuesit vunë re se rezultatet më të larta ishin zakonisht te meshkujt, jo duhanpirës dhe paksa të mbushur në fytyrë që e bënte atë të duket më rinore.

Sipas studiuesve, përfundimet e hulumtimit shfajësojnë mjekët të cilët ndër të tjera mbështeten te pamja rinore e pacientëve si tregues prognostik dhe diagnostikues të shëndetit.