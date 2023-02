Dubai do të marrë një hotel në formën e hënës, një projekt me vlerë 5 miliardë dollarë

Një kompani me bazë kanadeze planifikon të ndërtojë 4 resorte MOON, e para prej të cilave është planifikuar për Dubai. Replika 222 metra e gjatë e hënës do të shfaqë të gjitha lehtësitë që priten nga një resort luksoz.

Projekti prej 5 miliardë dollarësh do të përfshijë një përvojë “koloni hënore” dhe “sipërfaqe hënore” që synon të sjellë turizmin hapësinor në Tokë.

Sipas themeluesve të Moon World Resort, Sandra Matthews dhe Michael Henderson, resorti do të jetë në gjendje të mirëpresë deri në 10 milionë vizitorë në vit kur të përfundojë.

Sigurisht, MOON është ende një vendpushim dhe si i tillë mysafirët do të kenë diçka për të përjetuar dhe shijuar. Resorti do të përfshijë një klub nate, një qendër ngjarjesh që mund të strehojë deri në 5,000 të ftuar, një qendër spa dhe Wellness, një sallë pritjeje për piano xhaz dhe një sallë pritjeje me shumë nivele të bazuar në një anije kozmike aliene. Qendra e madhe e konventave synon të tërheqë ekspozuesit e teknologjisë dhe hapësirës.

MOON do të përfshijë gjithashtu 144 njësi banimi luksoze të disponueshme për blerje si pjesë e programit të Rezidencave Private. Çdo vilë 185 metra katrorë vjen me një anëtarësim të përjetshëm në MOON që vjen me privilegje ekskluzive.

Ndërsa planet zyrtare në Dubai janë duke u finalizuar, kompania vlerëson se ndërtimi i këtij resorti unik do të zgjasë dy vjet.

“Nga perspektiva arkitekturore, inxhinierike dhe e projektimit, MOON është e ndërtueshme”, përfundoi Henderson./alsat.mk/.