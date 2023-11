“Do të ndaheni me partnerin”, fundjavë e vështirë për këto shenja

Dy ditët e fundjavës, 11 dhe 12 nëntor 2023, parashikohen të jenë të vështira për disa shenja të horoskopit. Me Hënën që dalëngadalë largohet nga shenja e Peshores dhe kalon te Akrepi, parashikimet për shenjat e mëposhtme janë jo te mira, pasi nuk përjashtohen tensionet dhe keqkuptimet.

Më 11 nëntor, Marsi në Akrep kundërshton Uranin, një aspekt astrologjik që sjell tension dhe kaos në marrëdhëniet personale. Kjo fundjavë, e sidomos e shtuna, mund të na sfidojë të dalim dhe të argëtohemi, për përfaqësuesit e mëposhtëm të zodiakut, gjërat nuk janë aq pozitive.

Demi

Marsi do të formojë një opozitë me Uranin nga shenja e Demit. Ky aspekt do të lëkundë marrëdhëniet tuaja personale dhe e vetmja gjë e sigurt është se do të ndaheni me partnerin. Ruani qetësinë dhe mendjen tuaj të shëndoshë, megjithëse kjo tingëllon më e vështirë se sa mund të jetë në praktikë.

Luani

Parashikohet një shkëputje me të dashurit, pasi nervat, zemërimi dhe tensioni nuk ju lejojnë të mendoni qartë. Situata do jetë aq intensive sa do keni dëshirë të largoheni. Jini të durueshëm.

Akrepi

Hëna po kalon ngadalë në shenjën tuaj dhe kjo duket. Shpërthime, nerva, inat, tension dhe reagime që as ata nuk i prisnin. Përmbysje dhe pasoja negative në jetën tuaj.