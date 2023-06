Ditë të mira për dashurinë! Lidhja e këtyre shenjave të horoskopit do të përmirësohet

Këto shenja do të shohin përmirësimin e marrëdhënieve të tyre këtë javë. Me kalimin e kohës, java e 26 qershorit – 2 korrikut 2023 sjell mundësi për më shumë dashuri dhe besim. Këto dy tema janë themelet kryesore të marrëdhënieve pasi ato sigurojnë forcën dhe stabilitetin për të kapërcyer çdo sfidë.

Mërkuri, i cili është në Gaforre nga sot, ju ndihmon të shihni ndjenjat tuaja, t’i pranoni ato dhe të veproni.

Virgjëresha

Nga data 27 qershor deri më 2 korrik, duhet të reflektoni për ndjenjat tuaja aktuale dhe nëse ajo që ndjeni është vërtet faji i partnerit tuaj apo diçka me të cilën duhet të përballeni vetë. Jeni rritur aq shumë dhe aq shumë nga ajo që ju pëlqen sot është ajo që keni ëndërruar gjithmonë, e megjithatë, ka ende një ndjenjë pakënaqësie. Edhe lidhja më fantastike e dashurisë rrallë do të jetë kaq e mirë çdo ditë. Romanca dhe dashuria ndërtohen çdo ditë dhe janë një zgjedhje, dhe megjithëse është e kuptueshme të kesh frikë se gjërat do të përfundojnë ose se nuk do të jenë aq mirë sa janë sot, është detyra jote të merresh me to – mos prisni që partneri juaj t’i mbajë mbi supe gjithë peshën.

Bricjapi

Kjo javë premton biseda shëruese kuptimplote ndërsa Mërkuri kalon në Gaforre. Do të ishte më mirë të kuptoni se për t’i përmirësuar gjërat, së pari do t’ju duhet të kuptoni ndjenjat tuaja dhe rolin tuaj në çdo situatë të vështirë që është krijuar në jetën tuaj të dashurisë. Ju tashmë keni filluar një kapitull të ri në jetën tuaj romantike – megjithatë, për t’u siguruar që të mbetet ashtu siç dëshironi, duhet të siguroheni që të vazhdoni t’i bëni gjërat ndryshe nga sa keni bërë më parë.

Peshqit

Ndërsa Neptuni fillon udhëtimin e tij retrogradë nëpër shenjën tuaj, do të keni mundësinë të fitoni më shumë qartësi për marrëdhënien tuaj të dashurisë. Ju pëlqen që gjërat të jenë të bukura, megjithatë ju ndiheni sikur keni qenë së fundmi në një “mision” për gjetjen e fakteve ndërsa përpiqeni të përcaktoni se çfarë është e saktë dhe çfarë jo. Kjo perspektivë mund të krijojë romancë, por jo domosdoshmërisht luan një rol në jetëgjatësinë e marrëdhënies suaj. Përdoreni këtë kohë për të hapur zemrën dhe sytë në mënyrë që mendimet që keni për partnerin tuaj të bëhen pjesë e një marrëdhënieje të qëndrueshme dhe të shëndetshme.