DASH paralajmëron sanksione të reja: Synimi, çrrënjosjen e korrupsionit në Ballkanin Perëndimor

Departamenti i Shtetit ka si synim që të çrrënjos korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Deklarata është bërë nga zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Amerikan, Ned Price në një konferencë për media. Sipas tij, metoda më e mirë për ta bërë këtë është sanksionimi.

“Një nga qëllimet tona kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor është të punojmë me qeveritë për ta hequr korrupsionin”, ka pohuar Price.

Mes të tjerash Price thekson se Ballkani Perëndimor përveç se është tërheqës për botën perëndimore si një rajon dinamik është atraktive edhe për Rusinë dhe Kinën.

“Interesat tona të përbashkëta dhe vlerta tona të përbashkëta përbëjnë predikatin për një marrëdhënie që në shumë mënyra është unike dhe e dallueshme nga vizionet e një marrëdhënie që Rusia dhe Kina do të kishin për rajonin”, ka shtuar ai.

SHBA-ja, sipas Price është e interesuar për të qenë partnerja kryesore e Ballkanit Perëndimor.

Deklarata e plotë për Ballkanin Perëndimor:

PYETJE: Faleminderit, Ned. Kështu që ju sapo njoftuat sot, para këtij takimi – para këtij takimi – se Shtetet e Bashkuara po caktojnë Diana Kajmakovic, prokurore shtetërore në Bosnje dhe Hercegovinë – ajo është në zyrën e prokurorit të shtetit. Çfarë mund të na thoni për këtë rast dhe a mund të prisni më shumë sanksione në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor?

Z. PRICE: Pra, një nga qëllimet tona kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor është të punojmë me qeveritë dhe të punojmë me njerëzit e rajonit për të synuar, për të hequr dhe çrrënjosur korrupsionin. Dhe sanksionet janë një mjet i rëndësishëm për ta bërë këtë. Ne e shpallëm dhe Thesari njoftoi sanksionet këtë mëngjes ndaj një prokuror të përgjithshëm të shtetit i cili ishte përfshirë në akte korrupsioni. Ne kemi dhënë informacion në atë deklaratë. Thesari mund të ketë informacion shtesë në lidhje me bazën për atë përcaktim. Dhe sanksionet do të mbeten një mjet i rëndësishëm – një mjet i rëndësishëm, jo i vetmi mjet i rëndësishëm, por një mjet i rëndësishëm – kur bëhet fjalë për rajonin dhe bëhet fjalë për qëllimin tonë, qëllimin që ne ndajmë me qeveritë dhe njerëzit në rajonin e rrënjosjes. nga korrupsioni.

PYETJE: Vetëm një tjetër për Ballkanin Perëndimor. Kam intervistuar javën e kaluar kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazoviq dhe ai i bëri thirrje SHBA-së që të ndihmojë Ballkanin Perëndimor kundër ndikimit të Rusisë dhe Kinës në rajon. Pra, cili ka qenë vlerësimi juaj për ato ndikime në Ballkanin Perëndimor, dhe çfarë konkretisht – cilat hapa mund të ndërmerrni për të kundërshtuar këtë ndikim?

MR PRICE: Epo, nuk ka dyshim që Ballkani Perëndimor është një rajon dinamik që është tërheqës për vendet në mbarë botën. Sigurisht, është tërheqëse për arsye të ndryshme si për PRC ashtu edhe për Rusinë. Ne besojmë – dhe kjo është pika që kemi bërë publikisht dhe në angazhimet tona private me vendet e Ballkanit Perëndimor – se interesat tona të përbashkëta dhe vlerat tona të përbashkëta përbëjnë predikatin për një marrëdhënie që në shumë mënyra është unike dhe e dallueshme nga vizionet e një marrëdhënieje që Rusia ose PRC do të kishin për rajonin. Pra, pavarësisht nëse është zhvillim, qoftë siguri, qoftë ekonomik, qoftë ndihma humanitare, ne e kemi bërë shumë të qartë dëshirën tonë për të qenë partnerë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për t’i pasur të dyja në mënyrë implicite – dhe në disa raste, në mënyrë eksplicite – gjithashtu kam qenë shumë i qartë se çfarë – partneriteti që ne sjellim është i ndryshëm nga marrëdhëniet që vende si të dy ju përmendët do të kërkonin të kishin në rajon.