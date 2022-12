SHBA “kërcënon” me sanksione politikanët e korruptuar në Shqipëri e Maqedoninë e Veriut, Escobar “zbarkon” të hënën në Shkup

Ambasadorët e SHBA-së në Shkup dhe Tiranë shprehën shqetësim të fortë për korrupsionin në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri dhe lanë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione ndaj aktorëve të korruptuar në të dy vendet, për të kaluarën dhe të tashmen.

Ambasadorja amerikane në Shkup, ‘Angela’ Angeler , njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një ekip ekspertësh në Maqedoninë e Veriut për të identifikuar aktorët e korruptuar.

“Një ekip sanksionesh nga Uashingtoni është këtu për të hetuar në mënyrë më agresive aktorët e korruptuar në të kaluarën dhe aktual dhe të marrë parasysh të gjitha përgjigjet e mundshme. Sektori gjyqësor i Maqedonisë së Veriut ka nevojë për më shumë hetime, ndjekje penale, për të treguar se askush nuk është mbi ligjin”, tha ambasadori amerikan në Shkup.

“Ndërsa udhëtoj nëpër vend dhe flas me njerëzit e thjeshtë, ata gjithmonë flasin për korrupsionin, kur duhet të vizitojnë një mjek, kur punojnë, kur fëmija i tyre duhet të regjistrohet në shkollë. Sinqerisht, korrupsioni ka çuar në atë që unë besoj se është një fatkeqësi e vërtetë për këtë vend, domethënë që një numër i madh i të rinjve nuk duan të qëndrojnë në Maqedoninë e Veriut” , tha Angela Angeler.

Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit dhe i dërguari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, pritet të hënën në Shkup ku do të zhvillojë takime me lidershipin politik të Maqedonisë së Veriut. Siç raportojnë mediat e Shkupit, një nga temat kryesore të takimeve që Gabriel Escobar do të ketë në Shkup do të jetë lufta kundër korrupsionit.

Nga ana tjetër Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim dërgoi një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të rrisin përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe për t’i kërkuar llogari aktorëve të korruptuar në Shqipëri.

“Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të shtojnë përpjekjet e tyre për të luftuar korrupsionin dhe për të mbajtur përgjegjës aktorët e korruptuar. Pse? Sepse ne duam ta shohim Shqipërinë – mikun dhe aleatin tonë në NATO – të bëhet më e fortë dhe më e pasur. Korrupsioni minon themelet e sigurisë kombëtare të vendit, kufizon dhe deformon investimet dhe minon demokracinë ”, shtoi ambasadori amerikan në Tiranë.

SHBA deri më tani ka vendosur sanksione ndaj dy ish-kryeministrave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, Nikola Gruevski dhe Sali Berisha, duke i konsideruar ata përgjegjës për një sërë “rastesh serioze korrupsioni në vendet e tyre” që “minojnë funksionimin e sundimit të ligjit dhe minojnë paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor”.