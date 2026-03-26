Cruz Beckham ‘shpërthen’ në lot gjatë performancës për vëllanë – thuhet se kënga i dedikohet Brooklyn

Cruz Beckham u shfaq i dukshëm i emocionuar gjatë një koncerti në Londër me bendin e tij, “The Breakers”, teksa interpretonte këngën “Loneliest Boy”, e cila sipas fansave besohet se i është dedikuar vëllait të tij, Brooklyn Beckham.

Gjatë performancës, Cruz dukej i prekur nga vargjet që flisnin për izolim dhe ndarje nga familja, ndërsa një nga kolegët e bendit i vendosi dorën mbi shpatull për ta ngushëlluar.

Kjo mënyrë kaq e hapur e ndjeshmërisë së tij emocionoi publikun dhe shtoi spekulimet se kënga mund të pasqyrojë marrëdhënien e vështirë mes vëllezërve dhe tensionet brenda familjes Beckham.

Tensionet e Brooklyn Beckham me prindërit e tij, David dhe Victoria Beckham, kanë qenë objekt spekulimesh për vite me radhë, por u bënë publike kur Brooklyn u shpreh në Instagram më 19 janar 2026.

Në postimin e tij, ai akuzoi prindërit se kishin shkelur privatësinë e tij, kishin dërguar informacione negative për marrëdhënien me Nicola Peltz dhe kishin shpërndarë gënjeshtra që kanë ndikuar në imazhin e tij.

Brooklyn gjithashtu bëri të qartë se në atë moment nuk dëshironte asnjë lloj pajtimi, duke konfirmuar kështu ekzistencën e një konflikti të hapur familjar.

Sipas raportimeve, ky mosmarrëveshje ka rrënjë që nga martesa e Brooklyn me Nicolën Peltz në prill 2022, ku mediat raportuan tensione mes Nicolës dhe Victorias, si dhe një largim gradual të Brooklyn nga prindërit e tij.


Shtuar 26.03.2026 18:08

“Jam shtatzënë, kam komplikacione”, Ajola Xoxa kërkesë në GJKKO, kërkon ndryshimin e masës së sigurisë
Zjarr i madh në Vlorë, flakët e favorizuara nga era rrezikojnë disa banesa
FOX Business: Kosova pjesë e koalicionit ndërkombëtar për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit
Aksident i rëndë në aksin Milot–Rrëshen, gjashtë persona mbeten të plagosur
Rritja e çmimit të naftës për shkak të luftës me Iranin, Trump: Nuk është aq keq sa e mendoja
“Na është bërë Psikiatria si rruga Tiranë-Durrës”, Genardi dhe Sonida shtrohen në spital: Më shumë për motrën, po hajt thanë do të mjekojmë dhe ty
Hyrja e Landit në shtëpi, Selin: Oh Zot, tenxherja gjeti kapakun!
Transformimi i madh i shtëpisë së Ferma VIP, Edi: Katër herë më e madhe dhe 158 kamera 24/7