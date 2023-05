Çfarë i ndodh trupi tuaj nëse nuk pini ujë

Uji është thelbësor për çdo sistem në trupin tonë. Për shembull, uji ndihmon në çlirimin e trupit nga mbeturinat përmes urinës, ndihmon në ruajtjen e një temperature të shëndetshme përmes djersitjes dhe është një komponent që mbron trurin dhe fetusin në zhvillim.

Duke pasur parasysh rolin e tij integral në mbështetjen e funksioneve të shëndetshme trupore, pasojat e mos pirjes së mjaftueshme të ujit mund të kenë efekte të padëshiruara.

Ju mund të keni mësuar se 8 gota ujë në ditë është një qëllim, dhe ndërsa kjo ka kuptim për disa njerëz, 11,5 deri në 15,5 gota të rekomanduara në ditë sigurojnë hidratim të mjaftueshëm për një gamë më të gjerë njerëzish.

Për shkak se uji shërben shumë funksione në trup, nuk është për t’u habitur që mungesa e hidratimit mund të ketë efekte të rëndësishme dhe shqetësuese, thotë dietologia Kelsey Hampton.

Çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse nuk pini ujë?

Mund të ndiheni më të uritur

Nëse ndiheni më të uritur se zakonisht gjatë ditës, mund të jetë për shkak se nuk po pini mjaftueshëm lëngje, shpjegon Hampton. Kur jeni të dehidratuar, trupi juaj mund t’ju japë sinjale urie për të ngrënë më shumë ushqime të kripura ose niseshte që mbajnë ujë në trupin tuaj.

Herën tjetër që do të merrni një grusht arra, provoni fillimisht të pini pak ujë për të parë nëse kjo ju ngop. Ndërsa ushqimet dhe pijet me bazë karbohidrate dhe elektrolitet si natriumi mund të ndihmojnë me hidratimin, uji mund t’ju pengojë të konsumoni shumë kalori.

Mund të keni dhimbje koke

Ndërsa dhimbjet e kokës mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh, dehidrimi është fajtori kryesor. Në vend që të kërkoni një qetësues dhimbjeje herën tjetër që koka juaj të rrah, provoni fillimisht të pini pak ujë. Për të shmangur dhimbjet e kokës në të ardhmen, pini ujë vazhdimisht gjatë gjithë ditës në vend që të prisni që të shfaqet një simptomë e dehidrimit përpara se të pini lëngje. Si rregull i përgjithshëm, nëse ndiheni të etur, mund të keni vonuar tashmë lëngjet për ditën.

Kapsllëk

Uji ndihmon në lubrifikimin e nyjeve dhe indeve të trupit tuaj dhe gjithashtu ndihmon në lëvizjen e përmbajtjes përmes sistemit tuaj të tretjes. Kur nuk pini mjaftueshëm lëngje, mund të ngadalësojë procesin e jashtëqitjes, duke çuar në një grumbullim të pakëndshëm. Përveç kohës më të gjatë ndërmjet vizitave në banjë, jashtëqitja juaj mund të ngurtësohet, gjë që mund të çojë në tendosje gjatë shkuarjes në banjë dhe të rrisë rrezikun për hemorroide.

Mund të ndiheni më të lodhur

Nëse pijet me kafeinë dhe me sheqer janë pijet tuaja energjike, provoni të ndërroni disa nga këto pije me ujë për të rritur energjinë tuaj. Kjo mund të çojë në përmirësimin e hidratimit dhe zvogëlimin e kafeinës dhe sheqerit që mund të ndjeni një ose dy orë pas pirjes. Ndërsa pijet me kafeinë mund të kontribuojnë në hidratimin e përgjithshëm, ato kanë një efekt të butë diuretik, duke çuar në rritjen e urinimit.

Rreziku i goditjes nga nxehtësia

Ngërçet, rraskapitja dhe goditja e nxehtësisë lidhen të gjitha me dehidratimin, thotë Hampton. Ndërsa mund t’i lidhni këto kushte me sportin, një mjedis i lagësht dhe i nxehtë mund të përkeqësojë dehidratimin ekzistues dhe të rrisë mundësinë tuaj për të përjetuar një nga këto sëmundje të nxehtësisë. Goditja nga nxehtësia mund të karakterizohet nga lëkura e nxehtë dhe e thatë, temperatura e lartë e trupit dhe dobësia. Nëse keni ndonjë nga këto simptoma, duhet të pini lëngje dhe të kontaktoni menjëherë një profesionist të kujdesit shëndetësor.

Metabolizmi juaj mund të ngadalësohet

Pirja e mjaftueshëm e lëngjeve ka kaq shumë përfitime, një prej të cilave mund të jetë humbja e peshës. Gazeta e Endokrinologjisë Klinike dhe Metabolizmit dokumentoi një studim që zbuloi një rritje prej 30% në metabolizmin e pjesëmarrësve pasi kishin pirë rreth 17 gota ujë. Studiuesit vunë në dukje gjithashtu se rritja e marrjes së ujit me 1,5 litra në ditë mund të djegë 17,400 kalori shtesë gjatë një viti! Kjo mund të bëjë një ndryshim të madh në qëllimet tuaja për humbje peshe.

Mund të keni probleme me përqendrimin

A keni vështirësi të qëndroni të fokusuar në detyrën në fjalë? Kjo mund të lidhet me statusin tuaj të hidratimit. Truri juaj përbëhet nga 80% ujë, dhe madje edhe dehidrimi i lehtë mund të ndikojë në kujtesën dhe vëmendjen tuaj, sipas hulumtimit. Në fakt, nivelet më të rënda të dehidrimit shfaqen me simptoma edhe më të rënda neurologjike, të tilla si konfuzioni dhe deliri.

Rrahjet e zemrës suaj mund të rriten

Pavarësisht nëse jeni ulur dhe punoni, shikoni televizor ose shkoni për vrapimin tuaj të përditshëm, nëse vëreni një ritëm më të lartë se zakonisht, mund të lidhet me dehidratimin. Kur nuk pini mjaftueshëm lëngje, zemra juaj duhet të punojë më shumë për të pompuar gjakun në të gjithë trupin tuaj, duke rezultuar në një ritëm më të lartë të zemrës. Për të lejuar që sistemi juaj kardiovaskular të funksionojë në mënyrë më efikase, filloni ditën të hidratuar mirë dhe kërkoni ujë dhe lëngje të tjera rregullisht gjatë gjithë ditës.