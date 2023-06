Mbani gotë me ujë afër shtratit gjatë natës? Pse duhet të hiqni dorë nga ky veprim

Shumica e mjekëve rekomandojnë të pini 8 gota ujë në ditë për të qëndruar të hidratuar. Por shumë njerëz luftojnë për të përmbushur sasinë e nevojshme të marrjes së ujit, kështu që përdorin metoda të ndryshme për t’i kujtuar vetes që ta mbajnë këtë zakon të shëndetshëm. Dhe të vendosni një gotë me ujë në komodinën tuaj është një kujtesë e mirë për të pirë një gllënjkë në mëngjes. Megjithatë, mbajtja e ujit pranë shtratit tuaj mund të mos jetë aq e dobishme sa keni menduar.

Mbeturina mund të përfundojnë në ujë

Vendosja e ujit në një gotë të hapur dhe lënia e tij deri në mëngjes mund ta bëjë atë më të ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të insekteve dhe mbeturinave.

Uji mund të ndryshojë shije

Nëse e mbushni gotën tuaj me ujë të rubinetit, me siguri ajo përmban klor që është shtuar për dezinfektim. Por klori do të fillojë të avullojë gjatë orëve të natës, duke ndryshuar shijen e ujit. Si rezultat, mund të mendoni se uji ka një shije paksa bajate nëse jeni mësuar të pini ujë të freskët nga çezma.

Rrezik i mundshëm zjarri

Shumë njerëz kanë priza elektrike ose mbajnë pajisje karikuese si telefonat e tyre pranë shtretërve. Pra, nëse vendosni një gotë me ujë në komodinën tuaj dhe më pas e rrëzoni aksidentalisht me dorë, uji mund të derdhet, duke shkaktuar një kërcënim të mundshëm për elektronikën dhe rrezikun e një qarku të shkurtër.

Uji juaj bëhet pak më acid

Kur e lini ujin jashtë në një gotë të hapur, ai mund të thithë një sasi të vogël të dioksidit të karbonit, duke ndryshuar paksa ekuilibrin e pH-së. Si rezultat, uji juaj mund të bëhet pak më acid me një nivel më të ulët pH. Nuk do të ndikojë në shëndetin tuaj, por mund të ndryshojë shijen e ujit, duke e bërë atë më pak të këndshëm për t’u pirë.

Mund të prishë gjumin

Nëse vazhdimisht keni një gotë me ujë para syve, veçanërisht nëse keni vështirësi për të fjetur menjëherë, mund të filloni të pini ujë gjatë natës dhe të rrisni nevojën tuaj për të shkuar në tualet. Dhe duke e bërë këtë disa herë gjatë natës mund të prishë ciklin tuaj të gjumit, duke ju privuar nga një gjumë i mirë dhe duke ju lënë të ndiheni të lodhur dhe të rraskapitur në mëngjes.