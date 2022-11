Provojini sa më parë, këto 3 maska me Aloe vera zgjidhin çdo problem të fytyrës

Aloe vera është shndërruar në një prej bimëve më të preferuara në industrinë e komzetike, por nëse keni një të tillë në shtëpi nuk keni pse të harxhoni para për kremra e maska të shtrenjta.

1.Maskë për lëkurën e thatë : Aloe vera përbën një prej trajtimeve më efektive në ritualin e përkujdesjes së lëkurës së thatë. Për këtë maskë ju nevojiten: 2 lugë gjelle xhel Aloe vera, 2 lugë gjelle kos natyral dhe 2 lugë gjelle me lëng kastraveci. Pasi të qëroni kastraveci, kalojeni në frulator me pak ujë derisa të krijohet një masë e lënghshme. Bashkoni të gjithë përbërësit e maskës në një enë dhe vazhdoni me përzierjen derisa të bashkohen në një. Më pas aplikojeni në gjithë sipërfaqen e lëkurës derisa të mbulohet njëtrajtësisht. Lëreni maskën të veprojë për 15-20 minuta dhe shpëlani fytyrën me ujë të vakët.

2.Maskë për fytyrën e yndyrshme: Një prej problemeve më të mëdha që përballet çdo njeri qe ka fytyrë të yndyrshme është se kjo lloj lëkurë ka nevojë për shumë trajtim në mënyrë që të mbtete efekt luçid/ndriçes që ka pothuaj gjithmonë.

Përbërësit e maskës: 1 kokërr vezë, 1 lugë gjelle xhel Aloe vera, 1 lugë çaji mjaltë dhe dy lugë çaji me miell elbi. Rrihni fillimisht vezën, shtoni miellin e elbit, xhelin e Aloe veras dhe mjaltin. Vazhdoni përzierjen derisa masa të bëhet gjysmë e lëngshme. Lani fytyrën pa e tharë plotësisht dhe përhapni maskën me ndihmën e një peneli ose sfungjeri. Lëreni të thahet plotësisht, do ta kuptoni këtë gjë pasi maska ka një efekt shtrëngues. Në fund lani fytyrën me ujë të vakët.

3.Maskë për të zbehur njollat kafe: Njollat kafe, të njohura me emrin melasma, krijohen si rezultat i hiperpigmentimit të lëkurës. Ekspozimi i tepruar në diell, shtatzënia dhe përdorimi i produkteve të dëmshme për lëkurën janë disa nga faktorët që zhvillojnë më tëj këtë problem estetik. Maska e mëposhtmë do t’ju ndihmojë të zbehni njollat kafe derisa të zhduken plotësisht. Në një enë vazo të vogël qelqi shtoni lëngun e dy limonëve të freskët dhe 2 lugë gjelle Aloe vera. Përziejini me lugë derisa të lidhen përbërësit. Futeni vazon në ngrirje për 12. Merrni nga pak çdo ditë dhe lyeni fytyrën para se të flini gjumë. Nuk ka nevojë për shpëlarje.