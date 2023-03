Çfarë i dëmton valvulat e zemrës?

Simptomat e sëmundjeve të valvulave të zemrës mund të shfaqen në varësi të shpejtësisë së zhvillimit të sëmundjes. Nëse sëmundja përparon ngadalë, zemra mund të përshtatet me simptomat dhe ato të mos vërehen. Një pjesë e simptomave janë të ngjashme me ato të dobësimit të zemrës:

Zbulimi i “zhurmës së zemrës” arrihet me anë të një ekzaminimi rutinë me stetoskop i cili tregon mundësinë e mundshme të sëmundjes së valvulave. Mënyra e gjetjes së diagnozës së saktë bëhet edhe me anë të EKG (elektrokardiogram), fotografimi me rreze X në pjesën e kraharorit, ekoja e zemërs është metoda më e rëndësishme për diagnostikimin dhe vizualizimin e valvulave me ndihmë e të cilës përcaktohet edhe funksioni i tyre. Procesi i diagnostikimit, sipas nevojës mund të plotësohet edhe me kryerjen e testit të stresit (stres test) dhe koronarografisë.