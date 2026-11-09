Buxheti 2027 për bujqësinë arrin në 17.9 miliardë lekë, 1.1 miliardë më shumë se një vit më parë

Buxheti 2027 për bujqësinë arrin në 17.9 miliardë lekë, 1.1 miliardë më shumë se një vit më parë

Për vitin 2027, bujqësisë i janë parashikuar 17.9 miliardë lekë, ose vetëm 1.1 miliardë lekë më shumë krahasuar me një vit më parë.

Gjatë raportimit në Komisionin e Bujqësisë, ministri Andis Salla tha se 47% e fondeve do të shkojnë për katër drejtime kryesore: zhvillimin e qëndrueshëm dhe zonat rurale, sigurinë ushqimore, peshkimin, si dhe përforcimin e infrastrukturës së kullimit.

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Salla deklaroi se buxheti i vitit të ardhshëm është 10% më i lartë se ai i vitit 2026 dhe se mbështetja për fermerët do të rritet po me 10%. Ai njoftoi gjithashtu se, krahas fondeve buxhetore, janë siguruar 72 milionë euro nga Banka Botërore për ngritjen e laboratorëve.

Deputeti i opozitës, Shkurt Lasku, i kundërshtoi shifrat e paraqitura. Sipas tij, bujqësia diskriminohet në ndarjen e fondeve publike: rritja ekonomike e vendit mbështetet kryesisht te shërbimet dhe ndërtimi, ndërsa sektori bujqësor nuk financohet mjaftueshëm. Lasku e quajti shumë të ulët peshën prej 0.02% të financimit dhe tha se qeveria duhej të kishte zhvilluar një debat për shtimin e mbështetjes.

Në diskutim u trajtua edhe programi IPARD III. Këtë herë, ndryshe nga rastet e mëparshme, ministri nuk dha një datë për çeljen e tij. Salla tha se dokumentacioni i kërkuar është dërguar në shtator të këtij viti dhe se pritet përgjigjja përfundimtare e Bashkimit Europian, pasi, sipas tij, kushtet e nevojshme janë plotësuar.

Mbledhja u mbyll pa kërkesa për ndryshime ose fonde shtesë. Anëtarët e Komisionit të Bujqësisë e miratuan njëzëri në parim projektligjin “Për buxhetin e vitit 2027”.


Shtuar 9.11.2026 17:24

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