Drejtoria Anti-Mafia në Itali përballet me sulm kibernetik, hakerat dyshohet se synuan të dhëna sekrete hetimore

Drejtoria Anti-Mafia në Itali përballet me sulm kibernetik, hakerat dyshohet se synuan të dhëna sekrete hetimore

Dia, Drejtoria e Hetimit Anti-Mafia e Ministrisë së Brendshme italiane, u bë sot objekt i një sulmi kibernetik.

Fillimisht, disa media italiane ngritën mundësinë se ishin vjedhur të dhëna konfidenciale të lidhura me hetimet kundër krimit të organizuar. Më pas, Dia sqaroi se hakerat nuk arritën të nxirrnin të dhëna të ndjeshme: ata kopjuan vetëm informacione dhe tekste të publikuara në faqen e internetit të këtij shërbimi të Ministrisë së Brendshme italiane.

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Sipas informacioneve, incidenti mund të ketë qenë pjesë e një përpjekjeje për të siguruar informacione sekrete përpara takimit të krerëve të forcave policore evropiane, të planifikuar për ditët në vijim.

Në prokurorinë e Romës vijon ndërkohë hetimi antiterrorizëm për të identifikuar autorët e sulmeve hibride të javës së kaluar. Ato shkaktuan probleme në trafikun ajror dhe në rrjetet e supermarketeve në shumë vende evropiane.


Shtuar 9.11.2026 17:21

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