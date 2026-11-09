Ministria e Ekonomisë konfirmon incidentin me armë zjarri mes dy zyrtarëve të saj

Ministria e Ekonomisë konfirmon incidentin me armë zjarri mes dy zyrtarëve të saj

Një zyrtar i Ministrisë së Ekonomisë dyshohet se ka kërcënuar me armë zjarri një koleg, i cili është edhe eprori i tij i drejtpërdrejtë. Ministria konfirmoi se incidenti ka ndodhur në objektin e saj.

Sipas reagimit të Ministrisë, ngjarja është denoncuar në Policinë e Kosovës dhe zyrtari i dyshuar është arrestuar pas veprimeve përkatëse. Dëshmitarët dhe personat e përfshirë janë intervistuar dhe kanë dhënë deklarata para organeve kompetente.

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Ministria bëri të ditur gjithashtu se, që prej muajit shtator, ndaj zyrtarit të dyshuar zhvillohej një procedurë disiplinore për çështje që lidheshin me shkeljen e detyrave dhe përgjegjësive në punë.

Në reagim, institucioni e cilësoi sulmin shumë serioz dhe të papranueshëm. Ministria kërkoi që organet e drejtësisë t’u japin përparësi kërcënimeve me armë zjarri, frikësimit dhe çdo veprimi që cenon shëndetin apo jetën e njeriut.

Ministria deklaroi se do të ndërmarrë të gjitha veprimet brenda kompetencave të saj, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për trajtimin institucional të rastit dhe për adresimin e çdo përgjegjësie të mundshme disiplinore ose administrative. Ajo theksoi se siguria e punonjësve dhe një mjedis pune i sigurt e profesional mbeten përparësi.

Rasti po hetohet nga organet kompetente të drejtësisë. Ministria njoftoi se nuk do të japë komente të tjera për rrethanat e incidentit derisa të marrë raportin e tyre.


Shtuar 9.11.2026 17:27

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