“Breshëri” granatash në spitalin e Khersonit, nisin evakuimet e pacientëve

Guvernatori i rajonit Herson në Ukrainën juglindore, më 25 nëntor, tha se “për shkak të granatimeve të vazhdueshme” zyrtarët evakuuan pacientët nga disa spitale, ndërsa një zyrtar tjetër ukrainas fajësoi forcat ruse për dhjetëra viktima nga granatimet, raporton AFP.

Galina Lugova, shefe e administratës ushtarake të qytetit Kherson, tha se 15 banorë të qytetit Herson u vranë nga bombardimet ruse gjatë ditës dhe 35 të tjerë u plagosën, duke përfshirë një fëmijë.

Lugova ka deklaruar në rrjetet sociale se nga bombardimet ruse janë dëmtuar disa shtëpi private dhe ndërtesa të larta. Guvernatori Yaroslav Janusheviç tha më herët gjatë ditës, përmes kanalit Telegram të administratës rajonale, se fëmijët nga institucioni spitalor rajonal i Hersonin u transportuan në Mykolaiv, rreth 60 kilometra larg.

Ai tha se në mesin e pacientëve të tjerë të transferuar ishin edhe pacientët psikiatrikë dhe pritet që rreth 100 persona të marrin trajtim në qytetin port të Detit të Zi, Odesa.Dy javë më parë, forcat ukrainase rimorën qytetin e Hersonit dhe zonat përreth tij pas disa muajve të pushtimi rus.

Si kundërmasë, forcat ruse kanë nisur sulme të ashpra ndaj infrastrukturës energjetike të vendit. Makinat lëvizin nëpër rrugë në zonat e banuara që mbetën pa energji elektrike, pas një sulmi rus në Kiev, Ukrainë. 23 nëntor 2022.Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se strategjia e re e Rusisë, për të zhytur Ukrainën në errësirë me goditje në infrastrukturën e saj energjetike, nuk do të dobësojë vendosmërinë e vendit të tij.

“Kjo është një luftë fuqie, qëndrueshmërie, bëhet fjalë për atë se kush është më i fuqishëm”, tha Zelensky, më 25 nëntor, në një intervistë me Financial Times. Sulmet ajrore ruse në rrjetin elektrik të Ukrainës dhe infrastrukturën tjetër kanë lënë miliona ukrainas pa ngrohje, pa energji elektrike dhe ujë, në një kohë me temperatura jashtëzakonisht të ulëta./REL