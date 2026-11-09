U largua me skuter pas grabitjes së bankës, mediat greke zbulojnë akuzat e mëparshme ndaj Robert Dukës

Arrestimi në Tiranë i Robert Dukës, 50 vjeç, është pasqyruar edhe nga mediat greke, të cilat kanë raportuar mbi të kaluarën e tij kriminale.
Media greke “Protothema” shkruan se Duka, i njohur gjithashtu si Albert Duka, ishte akuzuar për lidhje me një grup të strukturuar kriminal, që dyshohej se kishte kryer 28 grabitje bankash në Greqi.
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Policia e Tiranës e arrestoi në kuadër të operacionit “Gjuetari i Bankave”. Ai dyshohet se ka kryer dy grabitje të armatosura në kryeqytet, më 2 qershor dhe më 2 nëntor 2026, në zonën e Komunës së Parisit. Nga të dyja grabitjet dyshohet se u morën gjithsej rreth 75 mijë euro.
Ngjarja e fundit ndodhi më 2 nëntor, rreth orës 10:45. Sipas raportimit, personi i maskuar dhe i veshur me të zeza shkoi në bankë me një skuter elektrik, hyri në filial dhe mbylli derën, duke penguar personat brenda të dilnin. Më pas kërcënoi me armë punonjësin e sigurisë dhe arkëtaren.
Autori mori rreth 60 mijë euro në valuta të ndryshme dhe u largua me skuterin elektrik. Grabitja tjetër ishte kryer pesë muaj më parë, më 2 qershor, në një bankë tjetër të së njëjtës zonë, prej nga dyshohet se u morën rreth 15 mijë euro.
Raportimi i mediave greke vë në fokus edhe lidhjet e dyshuara të 50-vjeçarit me veprimtari kriminale në Greqi. Sipas tyre, autoritetet shqiptare e mbajtën disa ditë nën vëzhgim, pasi dyshohej se po përgatitej të largohej sërish drejt vendit fqinj.
Në artikull përmendet gjithashtu se bashkëshortja e Dukës punon në një tjetër institucion bankar në Shqipëri. Ai banonte në Vlorë, ndërsa në Tiranë kishte marrë me qira një banesë, që dyshohet se e përdorte si strehë.
Duka u arrestua pranë Rrugës së Kosovarëve në kryeqytet. Gjatë kontrolleve, policia gjeti dhe sekuestroi 8,200 euro, dy telefona celularë dhe veshje që dyshohet se janë përdorur në grabitje.
Autoritetet shqiptare bëjnë të ditur se identifikimi i tij u realizua përmes metodave të posaçme hetimore, sistemeve teknologjike dhe analizës së veshjeve, megjithëse ai kishte bërë përpjekje të fshihte fytyrën.
Hetimet po vijojnë për të dokumentuar plotësisht dy grabitjet në Tiranë dhe për të verifikuar nëse i arrestuari ka pasur lidhje me aktivitet kriminal në Greqi.