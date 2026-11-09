Biden: Trumpi duhet të mbajë përgjegjësi për sulmin e 6 janarit deri në fund të jetës

Ish-presidenti amerikan Joe Biden rikthehet me kritika të ashpra ndaj Donald Trumpit në kujtimet e tij të reja, ku e fajëson për nxitjen e rebelimit të 6 janarit 2021, goditjen ndaj institucioneve të Shteteve të Bashkuara dhe përhapjen e urrejtjes.
“Ajo që bëri Trump atë ditë nuk duhet harruar kurrë”, shkruan Biden.
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Përplasja politike mes dy ish-presidentëve amerikanë vazhdon edhe pas largimit të Bidenit nga Shtëpia e Bardhë. Në librin e tij të ri, ai i rikthehet sulmit ndaj Kapitolit më 6 janar 2021, një prej episodeve më të rënda të politikës amerikane.
Në veprën “Premtomë, Amerikë” (Promise Me, Dad), Biden pretendon se Trump drejtoi një kryengritje me synimin për të qëndruar në pushtet, pavarësisht se votuesit amerikanë kishin vendosur largimin e tij nga Shtëpia e Bardhë.
Në një pjesë të librit të publikuar nga revista The Atlantic, ish-presidenti kundërshton përpjekjet për ta paraqitur sulmin si një protestë paqësore dhe thotë se as Trumpi, as mbështetësit e tij nuk mund të justifikohen në këtë mënyrë.
“Ajo që bëri Trump më 6 janar 2021, nuk duhet harruar kurrë. Duhet ta ndjekë atë deri në varr”, shkruan Biden.
Ai kujton se protestuesit u drejtuan drejt Kapitolit për të ndaluar certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Biden kritikon gjithashtu vendimin e Trumpit për të falur më shumë se 1,500 persona të dënuar për pjesëmarrjen në ngjarjet e 6 janarit.
Në kujtimet e tij, Biden e zgjeron kritikën edhe ndaj mënyrës së qeverisjes së administratës së Trumpit, e cila, sipas tij, synoi të dëmtonte institucionet amerikane dhe të zhbënte një pjesë të madhe të trashëgimisë së paraardhësit të tij.
Ai shpreh pakënaqësi për anulimin e politikave të miratuara gjatë presidencës së vet, veçanërisht për masat që lidhen me luftën kundër ndryshimeve klimatike.
Sipas Bidenit, Trumpi nuk u përpoq të ndërtonte mbi rezultatet e administratave të mëparshme, por dukej i vendosur t’i rrëzonte ato.
Ish-presidenti amerikan vë në shënjestër edhe Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë (DOGE), si dhe vendimet e administratës së re pas rikthimit të Trumpit në pushtet.
Një pjesë e veçantë e librit i kushtohet takimit të Bidenit me Trumpin në Zyrën Ovale, disa ditë pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020.
Sipas rrëfimit të Bidenit, gjatë bisedës Trumpi i tha: “E di, Joe, nëse nuk do të ishte për politikë, mendoj se do të ishim miq të mirë”.
Trumpi, vijon Biden në kujtimet e tij, kishte shprehur edhe lehtësimin se në atë periudhë nuk do t’i duhej të përballej me të si kandidat.
Ish-presidenti tregon se takimi zgjati dy orë dhe se ai u përpoq t’i shpjegonte Trumpit çështjet kryesore të politikës së jashtme, përfshirë luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, NATO-n, konfliktin në Lindjen e Mesme dhe marrëdhëniet me Kinën.
Megjithatë, sipas Bidenit, Trumpi ishte më i interesuar për personalitetet e liderëve botërorë sesa për rëndësinë e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Takimi e la Bidenin me shqetësimin se pasardhësi i tij do të përmbyste një pjesë të konsiderueshme të punës së kryer gjatë katër viteve të presidencës.