Kanadaja zgjeron sanksionet ndaj Rusisë, përfshin 38 organizata dhe 24 individë

Ministrja e Jashtme e Kanadasë, Anita Anand, njoftoi në margjinat e samitit të G7 në Paris vendosjen e sanksioneve të tjera ndaj Rusisë. Masat synojnë të rrisin koston ekonomike të luftës së Moskës kundër Ukrainës.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme kanadeze, Ottawa ka përfshirë në listën e sanksioneve edhe 38 organizata dhe 24 individë, me synimin për të kufizuar më tej kapacitetet ushtarake ruse.
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Masat përqendrohen kryesisht te baza industriale e mbrojtjes. Ato prekin aktorë të përfshirë në zhvillimin e teknologjisë ruse të raketave balistike dhe në operacionet kibernetike të Rusisë.
Kanadaja synon gjithashtu ndërmjetës financiarë, përfshirë bursat e kriptomonedhave, që ndihmojnë ekonominë ruse të luftës. Në këtë mënyrë, sanksionet e reja synojnë të shtojnë koston ekonomike të luftës në Ukrainë.
Ministria e Jashtme deklaroi se Kanadaja vijon të bashkëpunojë me aleatët dhe partnerët e saj për të shtuar presionin ndaj atyre që mundësojnë dhe mbështesin luftën e Rusisë.
Lista kanadeze e sanksioneve ndaj Rusisë përfshin më shumë se 1,600 individë, 850 organizata dhe 730 anije. Këto anije besohet se janë pjesë e flotës në hije që Moska përdor për të anashkaluar sanksionet perëndimore dhe për të eksportuar hidrokarbure ruse.