Tronditëse në Greqi, daja tenton të përdhunojë mbesën 11-vjeçare dhe më pas e vret

Një gjendje shoku mbizotëron në komunitetin lokal të Pirgos. Një vajzë 11-vjeçare, për të cilën ishte lëshuar një Amber Alert nga “Buzëqeshja e Fëmijës”, është gjetur e pajetë mesditën e sotme në një fushë në zonën e Kataraçit në Ilia. Vogëlushja fatkeqe, e zhdukur prej ditës së djeshme në zonën e Myrtisë, kishte plagë të dukshme nga një kaçavidë.

Punonjësit e Nëndrejtorit të Sigurisë lokalizuan fëmijën dhe pak më vonë arrestuan një 37-vjeçar, i cili rezultoi se ishte daja i saj. Burri akuzohet për “vrasje nga pakujdesia”.

Sipas informacioneve, autori mësohet se ka pranuar aktin e tij pa thënë asgjë për motivin e tij. Siç u konstatua, 37-vjeçari ishte akuzuar në vitin 2017 për përdhunim të një të miture dhe ishte vënë para drejtësisë. Ekzaminuesi mjekësor do të kryejë një autopsi për të përcaktuar nëse ka pasur abuzim seksual dhe përdhunim.

Kronika e përgjakshme

Gjithçka filloi mbrëmjen e së dielës. Njëmbëdhjetë minuta pas orës 21:00, Vasiliki i vogël doli nga shtëpia e saj në Myrtia Ilias për të shkuar te gjyshi.

Një kamer ka regjistruar një makinë të zezë, e cila rezultoi se i përkiste dajës së saj, duke u ndalur me alarmin e ndezur dhe vogëlushja duke u futur me dëshirën e saj.

Me sa duket ajo ka hipur në automjet sepse ka njohur dajën e saj të cilit i besonte. Këtu fillon thrilleri. Siç duket 37-vjeçari e ka çuar fëmijën në një zonë rurale dhe ka tentuar ta përdhunojë.

Vogëlushja ka rezistuar, ka luftuar dhe sipas informacioneve, kur 37-vjeçari ka kuptuar se do të fliste me prindërit, e ka goditur me një kaçavidë në qafë.

Më pas ai braktisi trupin e pajetë të vogëlushes dhe u zhduk.

Policia e Sigurimit, duke parë videot e sigurisë, ka arritur të deshifrojë lëvizjet e tij, ta ndalojë, duke arritur ti marrë dëshminë.

Kështu ai më në fund ka treguar vendin ku ka joshur dhe vrarë vogëlushen, por pa përmendur arsyet se përse e ka bërë këtë.