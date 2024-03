Po ecte pranë shtëpisë së saj, 52-vjeçarja në Angli sulmohet nga një Rottweiler

Një nënë ka përjetuar një moment të tmerrshëm kur u sulmua nga një Rottweiler ndërsa po ecte me qenin e saj pranë shtëpisë në North Baddesley, Hampshire. Shue Leung, 52-vjeçare, ishte në shëtitje me qenin e saj kur qeni e sulmoi atë. Rottweiler, i cili ishte pa pronarin e tij në atë kohë, shkaktoi lëndime të tmerrshme ndërsa ajo tentonte të mbrojë qenin e saj. Pas sulmit, ajo u gjend në një “pellg gjaku”.

Më pas, pronari i moshuar i qenit nxiton dhe e rrah për ta larguar. Më pas ai duket se ndihmon zonjën Leung të goditur, duke i bërë me gjeste qenit që ta mbajë larg, ndërsa ai e shikon.

Duke kujtuar sulmin, ajo tha: “Unë isha duke ecur me qenin tim. Çdo mëngjes ne e bëjmë atë për atë kohë. Pak jashtë fqinjëve tanë, vura re një Rottweiler, pronari po ecte shumë larg pas tij. Aty na pa Rottweiler. E ngrita qenin tim me shpresën se do ta kapja. Pasi qeni më sulmoi mua, pronari vrapoi për të ndaluar qenin. Nëse pronari do të kishte qenë pak më i ngadalshëm, fytyra ime mund të ishte më keq,” tha Leung.

Leung, e cila punon përpara shtëpisë për një restorant të ushqimit të shpejtë, tha se kishte dhimbje të tmerrshme dhe duhej të priste rreth katër orë në spital për operacion.